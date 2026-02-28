Acesse sua conta
Dita brilha nos palcos e Candinho tem crise de ciúmes em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (28)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) Crédito: Reprodução/TV Globo 

O sábado (28) em 'Êta Mundo Melhor!' promete ser de fortes emoções e, claro, muita cara de pau por parte dos vilões. Depois de brilhar, a volta de Dita aos palcos será motivo de festa geral, mas nem tudo são flores na vida da artista. Ela vai abrir o coração em um desabafo com Lourival, só que Candinho acaba flagrando a cena e não gosta nada do que vê. O ciúme vai falar alto.

O plano diabólico da Baronesa A grande polêmica do dia gira em torno de Policarpo. Candinho, que não é bobo nem nada, resolve denunciar os maus-tratos que o burro vem sofrendo nas mãos da Baronesa. Mas Sandra  já tem a resposta na ponta da língua: para sair por cima, ela anuncia uma campanha pública para devolver o animal aos cuidados de Candinho.

Entre quatro paredes, a loira revela para Celso e Ernesto quais são as suas verdadeiras intenções com o bicho.

Na fazenda, Cunegundes decide que já deu de cidade grande e resolve que é hora de voltar para o sítio, mas não sem antes colocar Quinzinho contra a parede. Já no campo dos mistérios, Sabiá começa a ligar os pontos e comenta com Zenaide que pode ter pistas para provar que Samir é, de fato, filho de Candinho. Será que vem um novo herdeiro por aí?

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Para fechar, Estela toma uma decisão drástica e avisa a Túlio que escolheu ficar solteira, enquanto Asdrúbal e Ivonete vivem um momento de puro carinho ao declararem seu amor fraternal.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo

