Mpox volta a preocupar e Ministério da Saúde coloca oito estados em alerta máximo

Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 15:14

Brasil tem média de 40 a 50 novos casos de mpox por mês Crédito: Shutterstock

O crescimento recente de registros de Mpox no Brasil colocou as autoridades de saúde em estado de alerta. Diante do avanço das notificações, o Ministério da Saúde classificou a situação como de atenção máxima em oito unidades da federação: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia e Distrito Federal.

Segundo a pasta, equipes de vigilância epidemiológica intensificaram o acompanhamento da doença, sobretudo em grandes centros urbanos, com o objetivo de identificar rapidamente novos casos e evitar a formação de novas cadeias de transmissão. A rede pública de saúde segue preparada para atender pacientes com sintomas suspeitos, realizar exames laboratoriais e orientar o isolamento quando necessário.

Dados oficiais indicam que o país soma cerca de 90 casos confirmados da doença até o momento. Além disso, mais de 180 notificações ainda passam por análise das autoridades sanitárias.

O estado de São Paulo concentra a maior parte das ocorrências registradas até agora, seguido pelo Rio de Janeiro. Outros estados também passaram a integrar uma estratégia de vigilância reforçada nas últimas semanas, diante da preocupação com a circulação do vírus.

Bahia

Dos sete casos notificados como suspeitos de Mpox na Bahia neste ano, seis foram descartados e apenas um foi confirmado. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta sexta-feira (20).

Segundo a pasta, o caso de uma mulher atendida em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, anteriormente registrado como suspeito de Mpox, teve diagnóstico confirmado para varicela. Outros seis casos suspeitos também foram descartados.

A mulher, com idade entre 30 e 39 anos, que reside em outro município da região, deu entrada no Hospital Geral de Vitória da Conquista no dia 5 de fevereiro apresentando quadro de lesões cutâneas vesiculares e crostas. Ela esteve em isolamento e apresentou boa resposta ao tratamento.