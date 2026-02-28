Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Número de mortes sobe para 66 em Minas Gerais

Bombeiros trabalham para buscar sobreviventes nos escombros

  • W
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 13:56

Chuvas causaram deslizamentos e mortes em Juiz de Fora
Chuvas causaram deslizamentos e mortes em Juiz de Fora Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O número de mortes nas enchentes em Minas Gerais subiu para 66, das quais 60 em Juiz de Fora e seis em Ubá, informou neste sábado (28) o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Três pessoas ainda seguem desaparecidas, sendo duas em Ubá e uma em Juiz de Fora, o menino Pietro, de 9 anos de idade. Até a manhã deste sábado, havia 65 pessoas mortas, mas os Bombeiros encontraram o corpo de um homem não identificado em Juiz de Fora, no Bairro Linhares.

As chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terras e os bombeiros trabalham para buscar sobreviventes e para retirar os corpos em meio aos escombros.

Leia mais

Imagem - Chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora, e cidade decreta calamidade pública

Chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora, e cidade decreta calamidade pública

Em Juiz de Fora, segundo a prefeitura, mais de 4,2 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas e foram registradas 2.149 ocorrências pela Defesa Civil desde segunda-feira (24). Em Ubá, são pelo menos 421 desabrigados e desalojados.

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, disse, na sexta-feira (27), que uma em cada quatro pessoas da cidade mora em área de risco e que é preciso fazer intervenções por todo o município para evitar novas tragédias.  

Também na sexta-feira, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 6,196 milhões para ações de resposta em sete municípios atingidos por desastres naturais em Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul.

Em Minas Gerais, os municípios de Ubá e Matias Barbosa, afetados pelas fortes chuvas desta semana, estão entre os contemplados. 

Mais recentes

Imagem - Veja quais oficinas cobravam R$ 20 mil de idosos por troca de pneu

Veja quais oficinas cobravam R$ 20 mil de idosos por troca de pneu
Imagem - Mega-Sena acumulada em R$ 145 milhões é sorteada neste sábado (28)

Mega-Sena acumulada em R$ 145 milhões é sorteada neste sábado (28)
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2930, desta sexta-feira (27)

Resultado da Dupla Sena 2930, desta sexta-feira (27)

MAIS LIDAS

Imagem - Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica
01

Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
02

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’
03

Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’

Imagem - Padre Fábio de Melo passa por cirurgia no Rio de Janeiro; saiba detalhes
04

Padre Fábio de Melo passa por cirurgia no Rio de Janeiro; saiba detalhes