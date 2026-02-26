Acesse sua conta
Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’

Camilly Victoria fala sobre processo de aceitação, apoio dos pais e pressão por crescer sob os holofotes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 22:20

Camilly Victoria desabafa sobre sexualidade e celebra apoio de Carla Perez e Xanddy
Crédito: Reprodução

A jovem Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, abriu o coração nas redes sociais ao falar sobre sua sexualidade e o processo de autoaceitação. Aos 24 anos, ela respondeu perguntas de seguidores e revelou que demorou para assumir quem realmente era.

Integrante da comunidade LGBTQUIAPN+, Camilly contou que sua forma de enxergar o amor mudou completamente depois que decidiu “sair do armário”. “Quando eu saí do armário”, respondeu ao ser questionada sobre qual momento transformou sua visão sobre o amor.

Em um texto reflexivo, ela detalhou o processo interno que viveu até conseguir se assumir. “Demorei um tempo para ser honesta sobre quem eu era, primeiro comigo mesma e depois com os outros. E esse é um sentimento que eu não desejo para ninguém. Ninguém deveria sentir que precisa esconder partes de si para ser aceita”, declarou.

Camilly Victoria

Camilly também relembrou a pressão de crescer sob os holofotes, sendo filha de dois nomes conhecidos nacionalmente. Segundo ela, muitas pessoas tentaram definir quem ela deveria ser, o que tornou o processo ainda mais delicado.

Apesar das dificuldades, a jovem destacou o apoio fundamental dos pais. “Meus pais estavam lá, de braços abertos. Não só me respeitando, mas me amando e deixando muito claro que nada além do meu bem-estar importava”, afirmou.

Vivendo entre o Brasil e os Estados Unidos, Camilly reforçou que cada pessoa tem sua própria jornada e celebrou a liberdade de poder viver com autenticidade. Ela também esclareceu que não possui disforia corporal e que sua vivência como mulher lésbica não deve ser confundida com a experiência de pessoas trans.

