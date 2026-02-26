Netflix desiste de acordo bilionário com Warner e reviravolta pode entregar estúdio a outra gigante do streaming

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 20:53
A Netflix desistiu oficialmente de sua proposta para adquirir a Warner Bros. Discovery, abrindo caminho para que o grupo seja assumido pelo empresário David Ellison. As informações foram divulgadas pelo jornal norte-americano The New York Times nesta quinta-feira (26).
De acordo com a publicação, a Netflix decidiu não aumentar sua oferta inicial de US$ 83 bilhões após uma proposta superior apresentada pela Paramount Skydance, empresa liderada por David Ellison. O novo lance teria alcançado US$ 111 bilhões e foi considerado pela Warner como um “acordo superior”.
Em comunicado, os co-CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, afirmaram que o negócio “não é mais financeiramente atrativo”. “Essa transação sempre foi algo desejável no preço certo, não algo indispensável a qualquer preço”, disseram.
A aquisição colocaria sob o guarda-chuva da Netflix ativos estratégicos como a HBO e o estúdio Warner Bros., consolidando a gigante do streaming como uma das maiores potências de Hollywood.
Ainda segundo o The New York Times, a oferta da Paramount Skydance conta com apoio financeiro de Larry Ellison, fundador da Oracle e pai de David Ellison. Com a decisão da Netflix de não cobrir o valor, a disputa corporativa que movimentou a indústria do entretenimento entra em uma nova fase e pode redefinir o controle de um dos estúdios mais tradicionais de Hollywood.