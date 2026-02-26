NOVO CASAL?

Amaury Lorenzo reage após curtida de Ricky Martin em foto de sunga

Cantor porto-riquenho interagiu com galãs brasileiros durante passagem pelo Rio, e ator levou situação na brincadeira

Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 19:51

Amaury Lorenzo ganhou curtida de Ricky Martin Crédito: Reprodução

Uma simples curtida movimentou as redes sociais. Durante sua passagem pelo Brasil, Ricky Martin deixou um like em uma foto de sunga publicada por Amaury Lorenzo, e a interação não passou despercebida pelos fãs.

Quem entregou a reação do ator foi Diego Martins, ex-par romântico de Amaury na novela Terra e Paixão. No X (antigo Twitter), Diego compartilhou um print mostrando que enviou ao amigo uma notícia sobre as curtidas do astro internacional.

Na mensagem, ele brincou: “Será que você pode pegar o Ricky Martin, por favor?”. A resposta de Amaury não apareceu na primeira publicação, o que deixou os seguidores curiosos. Após insistência dos fãs, Diego revelou: “Ele só riu”.

Diego Martins mostra conversa com Amaury Lorenzo sobre Ricky Martin Crédito: ReproduçãoRicky Martin reage a foto de Amaury Lorenzo de sunga

Solteiro, Ricky Martin aproveitou o Carnaval no Rio de Janeiro e marcou presença em festas, camarotes e eventos voltados ao público LGBTQIA+. Nas redes, o cantor repetiu diversas vezes que estava “felizão por estar de volta” ao Brasil.

Ricky Martin reage a foto de Amaury Lorenzo de sunga Crédito: Reprodução