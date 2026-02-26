Acesse sua conta
Solange Couto faz comentário sobre Ana Paula: ‘Ela não teria capacidade de amar alguém’

Em conversa com aliados, atriz questiona maternidade da colega de confinamento

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 21:15

Solange Couto no BBB 26
Solange Couto no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Solange Couto voltou a ser assunto no Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira (26). Na área externa da casa, em conversa com os aliados Babu Santana e Chaiany, a participante fez um comentário sobre Ana Paula Renault que repercutiu negativamente nas redes sociais.

Na ocasião, o trio discutia a postura de Ana Paula no jogo. Babu questionou: "Uma sentença de uma pessoa que diz que está jogando com você, e que diz que não está do seu lado. Diz que não gosta de gente. Veio fazer o que aqui?"

Na sequência, Solange expressou sua opinião com uma declaração polêmica. "Quando Deus não deu filhos a ela, é porque sabe que ela não teria capacidade de amar alguém, já que ela não gosta de gente. Um filho seria gente. Ela daria o alimento do próprio corpo?", perguntou.

Babu repreendeu o posicionamento da aliada, embora sem defender Ana Paula: "Não fala isso não, porque é isso que ela quer. Ela quer ser desumanizada".

Solange, no entanto, rebateu: “Mas eu não vou dizer isso para ela. Estou comentando entre nós”.

O ator insistiu no alerta, sugerindo que ser vista como "desumana" poderia ser uma estratégia da rival. “É tudo o que ela quer. É a ‘skin’ que ela quer usar”, afirmou.

No perfil oficial de Ana Paula, a equipe da Veterana publicou o trecho do diálogo. “As falas só pioram e ultrapassam cada vez mais os limites do jogo. Lastimável”, criticaram na legenda da publicação.

A equipe de Solange Couto não se pronunciou diretamente sobre o episódio específico, mas publicou um vídeo da atriz cantando, enquanto estava ao lado de Leandro Boneco. “Entre erros, acertos, embates e posicionamentos, existe uma pessoa lá dentro que sente falta de casa. Que sente falta da voz do pai. Do abraço. Da segurança”, dizia a legenda.

“Solange pode ter falhado em uma fala e isso precisa, sim, ser reconhecido. Errar faz parte, e responsabilidade também. O jogo cobra. O público cobra. E é justo que se cobre quando uma palavra atravessa limites”, enfatizaram na mesma postagem.

Esta não é a primeira declaração controversa da atriz no reality. Na última quarta-feira (25), outra fala repercutiu mal após ela falar que “nasceu do prazer, e não do estupro” e depois citar Samira: “A pessoa quando é infeliz assim, é infeliz assim porque deve ter nascido de uma trepada mal dada”. Embora sua equipe tenha negado que a frase fosse direcionada a Samira, internautas seguem desaprovando o comportamento da integrante do grupo Camarote.

