Saiba quem avança na disputa pela sétima liderança no BBB 26

Kamila Macedo
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:29
Hoje é dia de Prova do Líder no Big Brother Brasil e a disputa pela sétima coroa da edição já começou. A dinâmica, dividida em duas fases, foi anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo da última quarta-feira (25). A primeira etapa, de caráter classificatório, foi transmitida com exclusividade pelo Globoplay na tarde desta quinta-feira (26).
Sete confinados garantiram vaga na final: Babu Santana, Breno, Jonas, Leandro Boneco, Milena, Samira e Solange Couto. Eles seguem na disputa pela sétima liderança e o início da decisão será transmitida ao vivo, a partir das 22h25, logo após a novela.
Já Ana Paula, Alberto Cowboy, Chaiany, Gabriela, Jordana, Juliano Floss e Marciele não tiveram a mesma sorte e estão fora da competição pela liderança.
Confira quais foram os duelos da sétima Prova do Líder
Na primeira fase da prova, os brothers precisavam lançar três bolinhas em direção a um alvo giratório com diferentes pontuações. A disputa ocorreu em formato de duelo direto: quem somasse mais pontos avançava para a fase final. Antes do início, uma atividade permitiu que alguns competidores conquistassem uma bolinha extra para a disputa.