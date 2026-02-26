BBB 26

Saiba quem avança na disputa pela sétima liderança no BBB 26

Prova do Líder foi dividida em duas fases; primeira etapa teve início na tarde desta quinta-feira (26)

K Kamila Macedo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:29

Primeira fase da disputa pela sétima liderança do BBB 26 Crédito: Reprodução/ Globoplay

Hoje é dia de Prova do Líder no Big Brother Brasil e a disputa pela sétima coroa da edição já começou. A dinâmica, dividida em duas fases, foi anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo da última quarta-feira (25). A primeira etapa, de caráter classificatório, foi transmitida com exclusividade pelo Globoplay na tarde desta quinta-feira (26).

Sete confinados garantiram vaga na final: Babu Santana, Breno, Jonas, Leandro Boneco, Milena, Samira e Solange Couto. Eles seguem na disputa pela sétima liderança e o início da decisão será transmitida ao vivo, a partir das 22h25, logo após a novela.

Já Ana Paula, Alberto Cowboy, Chaiany, Gabriela, Jordana, Juliano Floss e Marciele não tiveram a mesma sorte e estão fora da competição pela liderança.

Confira quais foram os duelos da sétima Prova do Líder 1 de 7