Saiba quem avança na disputa pela sétima liderança no BBB 26

Prova do Líder foi dividida em duas fases; primeira etapa teve início na tarde desta quinta-feira (26)

  K

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:29

Primeira fase da disputa pela sétima liderança do BBB 26
Primeira fase da disputa pela sétima liderança do BBB 26

Hoje é dia de Prova do Líder no Big Brother Brasil e a disputa pela sétima coroa da edição já começou. A dinâmica, dividida em duas fases, foi anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo da última quarta-feira (25). A primeira etapa, de caráter classificatório, foi transmitida com exclusividade pelo Globoplay na tarde desta quinta-feira (26).

Sete confinados garantiram vaga na final: Babu Santana, Breno, Jonas, Leandro Boneco, Milena, Samira e Solange Couto. Eles seguem na disputa pela sétima liderança e o início da decisão será transmitida ao vivo, a partir das 22h25, logo após a novela.

Já Ana Paula, Alberto Cowboy, Chaiany, Gabriela, Jordana, Juliano Floss e Marciele não tiveram a mesma sorte e estão fora da competição pela liderança.

Confira quais foram os duelos da sétima Prova do Líder

Chaiany contra Leandro Boneco
Juliano Floss contra Jonas
Gabriela contra Milena
Alberto Cowboy contra Babu Santana
Solange Couto contra Ana Paula
Jordana contra Samira
Marciele contra Breno
1 de 7
Chaiany contra Leandro Boneco

Na primeira fase da prova, os brothers precisavam lançar três bolinhas em direção a um alvo giratório com diferentes pontuações. A disputa ocorreu em formato de duelo direto: quem somasse mais pontos avançava para a fase final. Antes do início, uma atividade permitiu que alguns competidores conquistassem uma bolinha extra para a disputa.

