Autora de ‘Heated Rivalry’ anuncia adiamento de livro após piora na saúde

Rachel Reid foi diagnosticada com Parkinson em 2023

  K

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:39

Rachel Reid, autora de
Rachel Reid, autora de "Heated Rivalry"

A escritora Rachel Reid anunciou, por meio de suas redes sociais na última terça-feira (24), o adiamento do lançamento de seu próximo livro para junho de 2027. O motivo é a redução de sua produtividade na escrita devido aos sintomas da doença de Parkinson, que vêm se agravando há algum tempo. A autora havia confirmado anteriormente o lançamento de “Unrivaled”, terceiro volume protagonizado por Shane e Ilya, para 29 de setembro deste ano, pela editora HarperCollins no mercado internacional.

“Heated Rivalry” ou (“Rivalidade Ardente”, em português) ganhou projeção global com a adaptação audiovisual, que chegou ao Brasil pela HBO Max no dia 13 de fevereiro. A obra literária também recebeu tradução para o português no mesmo mês, lançada pela editora Alt.

Reid, diagnosticada com Parkinson em 2023, explicou na publicação como o processo de lidar com a doença afeta sua vida profissional: "Quando coisas boas acontecem, às vezes o universo nos dá coisas piores para equilibrar, e para mim isso significou que meus sintomas de Parkinson pioraram um pouco e tornaram fisicamente difícil escrever. Definitivamente, estou muito mais lenta, e isso é algo com que preciso aprender a lidar e encarar, em vez de ignorar."

“Acho que este livro valerá a espera”, afirmou a autora sobre o desenvolvimento de “Unrivaled”. “No fim das contas, será um livro muito melhor, e isso é o mais importante para mim. Acho que será melhor para os leitores e melhor para os personagens”, completou.

A série de romances de hóquei LGBTQIA+ teve início em 2018 com “Game Changer”, que narra a história de Kip e Scott, personagens que também aparecem na adaptação de “Heated Rivalry”. Em 2019, Reid lançou o sucesso “Heated Rivalry”, que em 2025 foi adaptado para as telas por Jacob Tierney, pelo canal canadense Crave, com distribuição mundial pela HBO Max.

Além dos títulos citados, a saga conta com outras quatro obras que utilizam o esporte no gelo como pano de fundo: “Tough Guy”, “Common Goal”, “Role Model” e “The Long Game”, este último retomando a trajetória de Shane e Ilya.

A adaptação televisiva já foi renovada para a segunda e terceira temporadas, ainda sem datas de estreia definidas. A produção deve seguir o arco da primeira temporada e adaptar o restante da história de Shane e Ilya, baseado em “Heated Rivalry”, “The Long Game” e “Unrivaled”.

