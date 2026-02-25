Juliana Paes reage a memes com choro na apuração: 'Está indo longe demais'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 22:05
A atriz Juliana Paes comentou a repercussão dos vídeos em que aparece chorando durante a apuração do Carnaval 2026. As imagens viralizaram nas redes sociais e viraram meme, com montagens e trilhas sonoras dramáticas.
Rainha de bateria da Unidos do Viradouro, Juliana levou a situação com bom humor, mas admitiu que algumas versões extrapolaram. “Está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas tem coisa que está indo longe demais”, brincou nos Stories.
Juliana Paes
Entre os conteúdos compartilhados, estava um vídeo feito com inteligência artificial em que ela aparece cantando enquanto chora. Aos risos, a atriz reagiu surpresa à criatividade dos internautas.
Juliana retornou ao posto de rainha após 18 anos afastada da escola e viveu momentos de forte emoção durante a apuração na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.