Juliana Paes reage a memes com choro na apuração: 'Está indo longe demais'

Atriz e rainha de bateria da Unidos do Viradouro reagiu com bom humor à enxurrada de memes sobre seu choro na apuração do Carnaval 2026

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 22:05

uliana Paes entra na onda dos memes, mas diz que choro na Sapucaí “foi longe demais”
uliana Paes entra na onda dos memes, mas diz que choro na Sapucaí “foi longe demais” Crédito: Reprodução

A atriz Juliana Paes comentou a repercussão dos vídeos em que aparece chorando durante a apuração do Carnaval 2026. As imagens viralizaram nas redes sociais e viraram meme, com montagens e trilhas sonoras dramáticas.

Rainha de bateria da Unidos do Viradouro, Juliana levou a situação com bom humor, mas admitiu que algumas versões extrapolaram. “Está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas tem coisa que está indo longe demais”, brincou nos Stories.

Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram

Entre os conteúdos compartilhados, estava um vídeo feito com inteligência artificial em que ela aparece cantando enquanto chora. Aos risos, a atriz reagiu surpresa à criatividade dos internautas.

Juliana retornou ao posto de rainha após 18 anos afastada da escola e viveu momentos de forte emoção durante a apuração na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

