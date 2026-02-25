Virginia dá selinho em apresentador e web questiona: 'E o Vini Jr.?'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:28
A influenciadora Virginia Fonseca chamou atenção durante a gravação do último programa Sabadou, do SBT, nesta quarta-feira (25). Em clima de despedida, a apresentadora recebeu Raul Gil no palco e surpreendeu ao dar um selinho no veterano.
O momento foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma enxurrada de comentários. Enquanto alguns internautas encararam a cena como descontraída, outros criticaram a atitude. “Que papelão”, escreveu uma usuária. “E o Vini Jr.?”, questionou outra, em referência aos rumores que já circularam envolvendo o nome da influenciadora.
Virginia e Vini Jr. assumem namoro
Durante a gravação, Raul Gil aproveitou para elogiar Virginia, destacando seu talento e força comercial na televisão. Já nas redes, a influenciadora compartilhou trechos da participação e agradeceu ao SBT pelo período à frente da atração.
A emissora confirmou no fim de janeiro que Virginia optou por não renovar o contrato para se dedicar a novos projetos. Antes da despedida definitiva, ainda serão exibidos programas inéditos já gravados.