FLAGRA!

Virginia dá selinho em apresentador e web questiona: 'E o Vini Jr.?'

Influenciadora protagoniza momento inusitado na despedida do Sabadou e divide opiniões nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:28

Virginia dá selinho em Raul Gil no SBT, divide opiniões e web dispara: “E o Vini Jr.? Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca chamou atenção durante a gravação do último programa Sabadou, do SBT, nesta quarta-feira (25). Em clima de despedida, a apresentadora recebeu Raul Gil no palco e surpreendeu ao dar um selinho no veterano.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma enxurrada de comentários. Enquanto alguns internautas encararam a cena como descontraída, outros criticaram a atitude. “Que papelão”, escreveu uma usuária. “E o Vini Jr.?”, questionou outra, em referência aos rumores que já circularam envolvendo o nome da influenciadora.

Virginia e Vini Jr. assumem namoro 1 de 4

Durante a gravação, Raul Gil aproveitou para elogiar Virginia, destacando seu talento e força comercial na televisão. Já nas redes, a influenciadora compartilhou trechos da participação e agradeceu ao SBT pelo período à frente da atração.