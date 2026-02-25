Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Corpos dos integrantes da banda foram exumados na última segunda-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:03

Dinho, dos Mamonas Assassinas
Dinho, dos Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução

Os corpos dos cinco integrantes do Mamonas Assassinas foram exumados na última segunda-feira (23), após quase 30 anos desde o acidente aéreo que vitimou a banda, e um detalhe envolvendo Dinho chamou a atenção. A jaqueta usada para enterrar o vocalista foi encontrada intacta dentro do caixão, surpreendendo os familiares.

"A jaqueta estava ali há 30 anos e parecia que tinha sido colocada ontem", disse Jorge Santana, primo de Dinho e CEO da marca Mamonas. 

"Foi, para mim, o momento mais impactante de tudo. A jaqueta foi algo inusitado e, por estar em bom estado e não estar junto aos restos mortais, pensamos em mantê-la exposta no memorial. Possivelmente vamos deixá-la exposta. Ela vai ser tratada e emoldurada", completou.

Mamonas Assassinas

Mamonas Assassinas por Reprodução
Dinho, do Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
1 de 8
Mamonas Assassinas por Reprodução

A exumação aconteceu no Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP), e faz parte de um projeto chamado Memorial Vivo, que prevê o plantio de cinco árvores em homenagem aos músicos. Ele ficará no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade onde os integrantes moravam.

Segundo informações divulgadas pelo próprio BioParque e pela banda nas redes sociais, as cinzas resultantes da cremação serão utilizadas como adubo para o plantio de cinco árvores, cada uma representando um integrante do grupo. Em uma publicação conjunta, a conta oficial da banda afirmou: "Existem histórias que o tempo não apaga".

"Após 30 anos, a memória dos Mamonas Assassinas será celebrada por meio de uma homenagem cheia de significado. A iniciativa do BioParque utiliza as cinzas resultantes da cremação para contribuir com o desenvolvimento de uma árvore desde a semente. Cada árvore simboliza continuidade, afeto e presença. Uma homenagem que ressignifica a saudade!", completa a postagem.

O projeto prevê que cada árvore seja identificada por um totem com QR Code, que reunirá memórias do artista homenageado, como textos, fotos e vídeos.

Relembre a tragédia

O acidente que vitimou os Mamonas Assassinas ocorreu às 23h15 do dia 2 de março de 1996, quando o avião em que viajavam colidiu com a Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, durante a aproximação para pouso no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Viajavam no Learjet 25D (prefixo PT-LSD), fretado da empresa Madri Táxi Aéreo, Dinho (Alecsander Alves), Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, além do piloto Jorge Luiz Germano Martins, do co-piloto Alberto Takeda, do roadie Isaac Souto e do segurança Sérgio Porto. Todos morreram.

A investigação concluiu que houve imperícia operacional e fadiga da tripulação após longa jornada, além de falhas de comunicação entre cabine e torre de controle e erro na execução do procedimento IFR (pouso por instrumentos). Os destroços só foram localizados por volta das 5h da manhã do dia seguinte, devido à neblina e à escuridão.

A tragédia interrompeu o auge da carreira da banda, que havia lançado seu único álbum em junho de 1995 e vendido cerca de 3 milhões de cópias. O velório reuniu cerca de 30 mil pessoas em Guarulhos. Durante o cortejo até o Cemitério Parque das Primaveras, a Polícia Militar impediu a entrada da multidão no local, o que gerou tumulto e 31 desmaios. O enterro ocorreu em 4 de março de 1996, data em que Dinho completaria 25 anos. Durante a cerimônia, foi cantado "Parabéns a Você" em sua homenagem.

Leia mais

Imagem - Estudante, mãe, tiktoker e 35 anos mais nova: quem é Tiffany Barcelos,  futura dentista de 25 anos que é o novo affair de Romário

Estudante, mãe, tiktoker e 35 anos mais nova: quem é Tiffany Barcelos,  futura dentista de 25 anos que é o novo affair de Romário

Imagem - Ivete Sangalo detalha emagrecimento e revela mudança na alimentação: 'Vem a consequência no peso'

Ivete Sangalo detalha emagrecimento e revela mudança na alimentação: 'Vem a consequência no peso'

Imagem - Como é a experiência no Morea, restaurante asiático que virou ‘hotspot’ gastronômico de Salvador

Como é a experiência no Morea, restaurante asiático que virou ‘hotspot’ gastronômico de Salvador

Tags:

Mamonas Assassinas Corpo Guarulhos Exumação Dinho

Mais recentes

Imagem - 3 signos terão último dia de 'fogo' antes de uma virada emocional profunda hoje (25 de fevereiro)

3 signos terão último dia de 'fogo' antes de uma virada emocional profunda hoje (25 de fevereiro)
Imagem - A energia do dia favorece escolhas certas e 4 signos passam a atrair abundância a partir de hoje (25 de fevereiro)

A energia do dia favorece escolhas certas e 4 signos passam a atrair abundância a partir de hoje (25 de fevereiro)
Imagem - O que tem no novíssimo e exclusivo tênis de quase R$ 2 mil da Olympikus?

O que tem no novíssimo e exclusivo tênis de quase R$ 2 mil da Olympikus?

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - 'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática
02

'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
03

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
04

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF