GEOLOGIA

Rachadura no núcleo da Terra pode expulsar reserva colossal de ouro para a superfície

Geólogos encontram reserva de mil toneladas e questionam se o núcleo da Terra está vazando metais valiosos

Agência Correio

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:00

A China é a principal exportadora de ouro do planeta, liderando a produção mundial com 380 toneladas em 2024. O restante do pódio é composto pela Rússia, com 330 toneladas, e pela Austrália, com 284 Crédito: Pexels

Uma província chinesa acaba de se tornar o centro das atenções mundiais após a revelação de um depósito aurífero colossal. A reserva de 83 bilhões de dólares em Hunan desafia o que sabíamos antes.

Tesouro gigante revelado em solo chinês

A área de Wangu esconde mais de mil toneladas de ouro, atraindo o olhar atento de geólogos de vários países. Originalmente, metais pesados como ouro e ferro deveriam estar concentrados apenas nas camadas internas.

Barras e pepitas de ouro 1 de 4

Como esses elementos possuem afinidade entre si, eles afundaram durante a fase inicial de formação do nosso planeta. Por isso, a localização desse metal na crosta terrestre exige explicações científicas novas e muito detalhadas.

Novas evidências sobre a origem dos metais

Embora a teoria dos meteoritos seja famosa, pesquisadores encontraram pistas de que o núcleo terrestre não é estanque. Rochas vulcânicas mostram resíduos que podem ter subido das profundezas através de plumas de calor intenso.