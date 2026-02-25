Rachadura no núcleo da Terra pode expulsar reserva colossal de ouro para a superfície

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
25 de fevereiro de 2026
Uma província chinesa acaba de se tornar o centro das atenções mundiais após a revelação de um depósito aurífero colossal. A reserva de 83 bilhões de dólares em Hunan desafia o que sabíamos antes.
A área de Wangu esconde mais de mil toneladas de ouro, atraindo o olhar atento de geólogos de vários países. Originalmente, metais pesados como ouro e ferro deveriam estar concentrados apenas nas camadas internas.
Barras e pepitas de ouro
Como esses elementos possuem afinidade entre si, eles afundaram durante a fase inicial de formação do nosso planeta. Por isso, a localização desse metal na crosta terrestre exige explicações científicas novas e muito detalhadas.
Embora a teoria dos meteoritos seja famosa, pesquisadores encontraram pistas de que o núcleo terrestre não é estanque. Rochas vulcânicas mostram resíduos que podem ter subido das profundezas através de plumas de calor intenso.
Essas anomalias geológicas sugerem que materiais do centro da Terra conseguem escapar para o manto e para a superfície. Consequentemente, a descoberta na China pode confirmar que o ouro vaza do coração do mundo.