Maior reservatório de água doce do mundo fica no Brasil e dá para abastecer humanidade por 250 anos

Conheça o SAGA, o gigantesco aquífero sob a Amazônia que pode garantir a segurança hídrica global por séculos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13:26

Pesquisadores da UFPA revelam reserva subterrânea com 150 quatrilhões de litros de água doce em território nacional Crédito: Flickr/Andre Deak

Pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciaram uma descoberta impressionante: o Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA), um reservatório gigante localizado sob a maior floresta tropical do planeta.

Esse oceano subterrâneo de água doce ocupa uma área de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Além disso, o volume estimado ultrapassa 150 quatrilhões de litros, o que coloca o Brasil no centro da segurança hídrica mundial.

O reservatório abrange estados como Acre, Pará e Amapá, mantendo 75% de sua extensão em solo brasileiro. Atualmente, os cientistas estudam como esse patrimônio pode redefinir o futuro do consumo humano de água potável.

Floresta Amazônica

Macaco entre as árvores na Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Escultura de um curupira na Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Amanhecer na Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Sumaúma, árvore de mais de 200 anos na Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Árvore de 40 metros na Floresta Amazônica para escalada por Brenda Viana / CORREIO
Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Hotel de luxo no meio da Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Competidores do Xprize Rainforest testam equipamentos de monitoramento na floresta amazônica na comunidade de Tumbira, que fica dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Floresta amazônica vista de cima por Divulgação/TV Brasil
1 de 9
Macaco entre as árvores na Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO

Um reservatório estratégico para o futuro

Em primeiro lugar, o potencial dessa reserva é tão vasto que poderia abastecer toda a humanidade por 250 anos. Contudo, especialistas lembram que o volume total não significa que a água esteja pronta para o consumo imediato.

A viabilidade do uso depende de fatores como a profundidade do solo e a qualidade hídrica. Além disso, os custos de extração representam um desafio técnico que precisa de análise cuidadosa dos órgãos gestores.

O papel fundamental no equilíbrio climático

A princípio, a Amazônia já regula as chuvas na América do Sul através dos famosos “rios voadores”. Agora, o SAGA surge como peça essencial nesse ciclo hidrológico complexo que integra o subsolo, os rios e a nossa atmosfera.

Compreender essa reserva ajuda a prever como a água circula em um cenário de mudanças climáticas. De fato, a preservação do aquífero garante que o ciclo natural continue operando de forma equilibrada para as regiões.

Desafios de preservação e geopolítica

Acima de tudo, a descoberta levanta um alerta sobre a necessidade urgente de proteger esse patrimônio natural. Como parte do aquífero atravessa fronteiras, o Brasil precisará negociar acordos de governança com outros países vizinhos.

O uso irresponsável de aquíferos pode causar danos ambientais irreversíveis à região. Problemas como a contaminação e a subsidência do solo são riscos reais que exigem monitoramento constante por especialistas.

Ciência antes da exploração comercial

Antes da descoberta, o Brasil já abriga o Aquífero Guarani, consolidando sua posição de potência hídrica. No entanto, o recado dos cientistas é que antes de pensar em exploração, é fundamental investir pesado em pesquisa científica.

O monitoramento rigoroso deve ser a prioridade máxima para evitar desperdícios ou danos. Afinal, a maior reserva de água doce subterrânea do mundo traz consigo uma das maiores responsabilidades ambientais deste século.

