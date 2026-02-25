DESCOBERTA

Maior reservatório de água doce do mundo fica no Brasil e dá para abastecer humanidade por 250 anos

Conheça o SAGA, o gigantesco aquífero sob a Amazônia que pode garantir a segurança hídrica global por séculos

Agência Correio

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13:26

Pesquisadores da UFPA revelam reserva subterrânea com 150 quatrilhões de litros de água doce em território nacional Crédito: Flickr/Andre Deak

Pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciaram uma descoberta impressionante: o Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA), um reservatório gigante localizado sob a maior floresta tropical do planeta.

Esse oceano subterrâneo de água doce ocupa uma área de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Além disso, o volume estimado ultrapassa 150 quatrilhões de litros, o que coloca o Brasil no centro da segurança hídrica mundial.

O reservatório abrange estados como Acre, Pará e Amapá, mantendo 75% de sua extensão em solo brasileiro. Atualmente, os cientistas estudam como esse patrimônio pode redefinir o futuro do consumo humano de água potável.

Um reservatório estratégico para o futuro

Em primeiro lugar, o potencial dessa reserva é tão vasto que poderia abastecer toda a humanidade por 250 anos. Contudo, especialistas lembram que o volume total não significa que a água esteja pronta para o consumo imediato.

A viabilidade do uso depende de fatores como a profundidade do solo e a qualidade hídrica. Além disso, os custos de extração representam um desafio técnico que precisa de análise cuidadosa dos órgãos gestores.

O papel fundamental no equilíbrio climático

A princípio, a Amazônia já regula as chuvas na América do Sul através dos famosos “rios voadores”. Agora, o SAGA surge como peça essencial nesse ciclo hidrológico complexo que integra o subsolo, os rios e a nossa atmosfera.

Compreender essa reserva ajuda a prever como a água circula em um cenário de mudanças climáticas. De fato, a preservação do aquífero garante que o ciclo natural continue operando de forma equilibrada para as regiões.

Desafios de preservação e geopolítica

Acima de tudo, a descoberta levanta um alerta sobre a necessidade urgente de proteger esse patrimônio natural. Como parte do aquífero atravessa fronteiras, o Brasil precisará negociar acordos de governança com outros países vizinhos.

O uso irresponsável de aquíferos pode causar danos ambientais irreversíveis à região. Problemas como a contaminação e a subsidência do solo são riscos reais que exigem monitoramento constante por especialistas.

Ciência antes da exploração comercial

Antes da descoberta, o Brasil já abriga o Aquífero Guarani, consolidando sua posição de potência hídrica. No entanto, o recado dos cientistas é que antes de pensar em exploração, é fundamental investir pesado em pesquisa científica.