Idosa que denunciou estupro em ônibus vê imagens de câmeras e reconhece motorista como suspeito: ‘ele é um monstro’

'Apagou a luz do ônibus, ficou uma escuridão e pulou a roleta, em cima de mim', contou a passageira

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:28

A idosa de 71 anos que denunciou ter sido vítima de estupro dentro de um ônibus, no Centro do Rio de Janeiro, teve acesso às imagens das câmeras de segurança e reconheceu o motorista do veículo como o homem que a atacou. O reconhecimento ocorreu nessa terça-feira (24). Ela prestou depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro. A Polícia Civil informou que já identificou o homem e tenta prendê-lo. O nome não foi divulgado. Segundo os investigadores, ele já respondeu a um processo por importunação sexual que foi suspenso.

A passageira contou à TV Gobo que foi visitar a irmã, no Jacaré. Na volta, pegou um ônibus da linha 371 (Praça Seca x Praça da República) e, por volta das 20h30, embarcou na linha 383 (Realengo x Praça da República). Segundo o relato, ela entrou no coletivo na Avenida Presidente Vargas e seguia para casa, também no Centro do Rio. Ela foi estuprada dentro do coletivo, pouco depois de o ônibus parar nas proximidades do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

"Levantei e falei: "O senhor abre a porta que eu vou 'saltar' aqui? Aí, ele não falou 'A' nem 'B'. Apagou a luz do ônibus, ficou uma escuridão e pulou a roleta, em cima de mim", contou a mulher, que estava visivelmente abalada por tudo que aconteceu. O sentimento é de repugnância: "Estou me sentindo suja desse homem sujo. Eu quero que ele seja encontrado, ele é um monstro. É tudo de ruim", disse a idosa.

De acordo com a idosa, durante o trajeto, o motorista teria iniciado uma conversa, dizendo que queria "falar com ela”. Além dela, havia apenas mais um passageiro no ônibus, que desceu pouco depois. Ela então pediu que o motorista parasse o ônibus na altura do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mas ele não obedeceu e seguiu até um ponto no Centro. Segundo ela, ele parou o veículo e apagou as luzes antes de cometer o estupro.