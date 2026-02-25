JÚRI

Moraes e Zanin votam para condenar irmãos Brazão como mandantes do caso Marielle Franco

Zanin afirmou que acompanharia integralmente o entendimento do relator do processo

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:48

Alexandre de Moraes Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira (25) pela condenação dos irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime ocorrido em março de 2018, no Rio de Janeiro.

Zanin afirmou que acompanharia integralmente o entendimento do relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, posicionamento que foi seguido na totalidade.

O ministro também se manifestou pela condenação de Ronald Paulo Alves Pereira, major da Polícia Militar, pelos homicídios, e de Robson Calixto Fonseca, policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão, por envolvimento em organização criminosa.

Em relação a Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Zanin e Moraes avaliaram que não há provas específicas de participação direta nos assassinatos. Ainda assim, indicaram a prática dos crimes de obstrução de Justiça e corrupção.

“A impunidade histórica de grupos de milícias serviu de combustível para a escalada de violência que culminou para o assassinato de uma parlamentar eleita”, afirmou Zanin. “Para as milícias e grupos relacionados matar significa apenas tirar uma pedra do caminho”.