Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça proíbe Pablo Marçal de ir a bares e prostíbulos após acordo por laudo falso contra Boulos

Empresário teve ação penal suspensa por dois anos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:48

Laudo usado por Marçal motivou processo Crédito: Reprodução

A Justiça Eleitoral homologou, na segunda-feira (23), um acordo que suspende por dois anos a ação penal contra o empresário Pablo Marçal (PRTB). Ele é investigado por divulgar um laudo médico falso contra Guilherme Boulos (PSOL) durante a campanha à Prefeitura de São Paulo, nas eleições municipais de 2024. As informações são do g1.

Durante o período eleitoral, o então candidato do PRTB fez insinuações sobre suposto uso de drogas por parte do adversário. Dois dias antes do primeiro turno, ele publicou nas redes sociais vídeos com um documento falso que indicaria consumo de entorpecentes pelo psolista.

Pelas condições fixadas, os dois deverão cumprir medidas pelo período de dois anos. Entre as determinações estão o comparecimento obrigatório em juízo, a partir de 13 de março de 2026; a proibição de deixar a comarca sem autorização judicial; a obrigação de manter endereço atualizado; além da proibição de frequentar bares, boates e casas de prostituição.

Boulos e Marçal durante debate

Boulos e Marçal durante debate por Reprodução
Boulos e Marçal durante debate por Reprodução
Boulos e Marçal durante debate por Reprodução
Boulos e Marçal durante debate por Reprodução
Boulos e Marçal durante debate por Reprodução
1 de 5
Boulos e Marçal durante debate por Reprodução

Também foi estabelecido o pagamento de prestação pecuniária mínima de R$ 5 mil por acusado, valor que será destinado à entidade Comunidade Terapêutica Acolhedora Filhos da Luz. A decisão que validou a suspensão condicional do processo foi assinada pela juíza Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, da 386ª Zona Eleitoral de Barueri (SP), após proposta do Ministério Público Eleitoral (MPE).

O acordo também alcança o advogado de Marçal, Tassio Renam Souza Botelho. A decisão prevê que o eventual descumprimento das condições poderá resultar na revogação do benefício e no prosseguimento imediato da ação penal. Um terceiro denunciado no caso, Luiz Teixeira da Silva Junior, optou por não aceitar a proposta apresentada pelo Ministério Público.

Embora tenham aderido ao acordo, os acusados ressaltaram que a aceitação da suspensão condicional não representa admissão de culpa. Na esfera cível, Marçal já foi condenado pela Justiça comum ao pagamento de R$ 100 mil em indenização a Boulos por calúnia, também em razão da divulgação do laudo falso.

Leia mais

Imagem - Ex-senador e deputado federal: quem são os alvos de operação da PF por desvio de emendas

Ex-senador e deputado federal: quem são os alvos de operação da PF por desvio de emendas

Imagem - Primo denuncia tentativa de abuso de desembargador após absolvição de réu por estupro de menina de 12 anos

Primo denuncia tentativa de abuso de desembargador após absolvição de réu por estupro de menina de 12 anos

Imagem - Desembargador com remuneração oito vezes maior que ministros do STF é de cidade com 12 mil habitantes no Nordeste

Desembargador com remuneração oito vezes maior que ministros do STF é de cidade com 12 mil habitantes no Nordeste

Tags:

Justiça Proibição Boulos Marçal

Mais recentes

Imagem - Moraes e Zanin votam para condenar irmãos Brazão como mandantes do caso Marielle Franco

Moraes e Zanin votam para condenar irmãos Brazão como mandantes do caso Marielle Franco
Imagem - Idosa que denunciou estupro em ônibus vê imagens de câmeras e reconhece motorista como suspeito: ‘ele é um monstro’

Idosa que denunciou estupro em ônibus vê imagens de câmeras e reconhece motorista como suspeito: ‘ele é um monstro’
Imagem - Senado aprova proposta que garante locais de descanso para motoristas nas rodovias

Senado aprova proposta que garante locais de descanso para motoristas nas rodovias

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - 'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática
02

'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
03

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
04

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF