Senado aprova proposta que garante locais de descanso para motoristas nas rodovias

PEC 22/2025 vai para Câmara de Deputados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:55

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (24), uma proposta que garante pontos de parada e descanso para motoristas profissionais em intervalos regulares nas rodovias. Trata-se da PEC 22/2025, que agora vai para a Câmara de Deputados.

a proposta de emenda constitucional que garante pontos de parada e descanso para motoristas profissionais em intervalos regulares nas rodovias (PEC 22/2025).

A PEC foi aprovada de forma unânime, no primeiro turno, com 66 votos a favor. No segundo turno de votação, foram 69 votos a favor e nenhum contrário. A proposta tem Jaime Bagattoli (PL-RO) como primeiro signatário e Esperidião Amin (PP-SC).

De acordo com Bagattoli, a PEC corrige uma injustiça que veio com a Lei do Caminhoneiro (Lei 13.103, de 2015). Ele disse que “a lei só trouxe obrigações” e, na prática, o motorista não encontra as condições mínimas para um ponto de parada com segurança, apesar da obrigatoriedade de descanso. Muitos motoristas, ressaltou o senador, têm reclamado do recebimento de multas por não obedecerem ao tempo de repouso, mesmo diante da inexistência de pontos para esse fim.

Rodovias baianas

Estudo da CNT analisou 9.302 km da malha rodoviária da Bahia por Divulgação/DNIT
Trecho analisado na Bahia representa 8,1% do total pesquisado no Brasil por Google Streetview
BR-324 é uma das mais importantes do país por Divulgação/ViaBahia
Falta acostamento em 38,1% do trecho contemplado pela pesquisa na Bahia por Antônio Meira Jr.
BA-099 por Will Recarey/ Divulgação
PRF monitora deficiências das rodovias e comunica o DNIT por Divulgação/PRF
Monitoramento das rodovias é feito com uso de câmeras inteligentes por Divulgação/PRF-BA
PRF faz operação nas rodovias baianas por Divulgação
Ônibus interestadual tomba em rodovia baiana por Reprodução / TV Bahia
Poste que estava no meio de rodovia baiana é realocado por Divulgação
1 de 10
Estudo da CNT analisou 9.302 km da malha rodoviária da Bahia por Divulgação/DNIT

"Sou motorista profissional, conheço o Brasil de sul a norte. Essa PEC é muito importante, pois traz os parâmetros para os pontos de parada e valoriza os caminhoneiros", afirmou o senador.

*Com informações da Agência Senado

