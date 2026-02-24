Acesse sua conta
Nova lei do Contran estabelece critérios que podem suspender a CNH em 2026

Critérios podem levar ao bloqueio e até ao cancelamento do documento

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:22

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

Uma recente resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de dezembro de 2025, estabeleceu novos critérios que podem levar ao bloqueio e até ao cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir deste ano.

A Resolução nº 1.020/2025 define em quais situações o condutor perde o direito de dirigir, passando a ser considerado legalmente inabilitado enquanto durar a penalidade.

A medida tem o objetivo de reduzir fraudes, corrigir falhas na emissão de documentos e endurecer o controle sobre infrações cometidas, especialmente por motoristas recém-habilitados.

O que diz a nova regra do Contran sobre a suspensão da CNH em 2026:

Por solicitação do próprio condutor, sem necessidade de justificativa;

Por irregularidade na expedição do documento, identificada em processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa;

Pelo cometimento de infrações de trânsito impeditivas, nos termos previstos em outro dispositivo da mesma norma.

Em qualquer uma dessas situações, o motorista fica impedido de conduzir ciclomotores ou veículos das categorias A, B, C, D ou E em vias públicas.

Tags:

Brasil Cnh

