Amiga de mulher morta arrastada por carro é assassinada; companheiro dela é o suspeito

O suspeito do crime está preso; vítima tinha três filhos com ele

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:44

Amiga de mulher morta arrastada por carro é assassinada; companheiro dela é o suspeito
Amiga de mulher morta arrastada por carro é assassinada; companheiro dela é o suspeito Crédito: Reprodução

Amiga da mulher que morreu em dezembro, após ter as pernas amputadas ao ser atropelada e arrastada por um homem até a Marginal Tietê, Priscila Versão, 22 anos, foi morta nessa segunda-feira (23) também vítima de feminicídio. O suspeito do crime é o companheiro dela, Deivit Bezerra Pereira, 35, e está preso. As informações são do G1 SP.

Priscila trabalhava como autônoma e morava na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. Ela deixou três filhos, fruto do relacionamento que tinha com o acusado do crime: um de seis anos, um de quatro anos e um bebê de seis meses. Ela foi levada pelo namorado ao Hospital Municipal Vereador José Storopoli, no Parque Novo Mundo, já sem sinais de vida e com marcas de agressão, hematomas e escoriações pelo corpo.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada

Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução
Tainara Souza Santos segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sem risco de morte por Reprodução
Tainara Souza Santos teve as duas pernas amputadas; Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de feminicídio por Reprodução
O suspeito seria Douglas Alves Da Silva; ele já foi identificado pela Polícia Civil, mas segue foragido e diligências estão em andamento para localizá-lo. por Reprodução
Amigos de Tainara Souza Santos pedem orações e clamam por Justiça por Reprodução
1 de 5
Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução

Segundo o Guia de Encaminhamento de Cadáver, que traz os dados clínicos da paciente, ela apresentava também um sangramento no nariz e as roupas dela tinham cheiro de gasolina. Segundo o boletim de ocorrência, o companheiro dela chegou ao hospital com Priscila já morta e ameaçando atear fogo ao próprio corpo.

Após se acalmar, ele explicou aos policiais militares chamados ao hospital que ele e Priscila estavam em um pagode num boteco quando brigaram e ele foi até um posto de combustível onde comprou gasolina e teria despejado no próprio corpo com a intenção de se suicidar, mas desistiu.

Ainda segundo o BO, Deivit contou que resolveu voltar ao bar, mas que, antes de chegar no boteco, viu a jovem jogada no chão com um sangramento no nariz. Ele disse, então, que pegou Priscila e a levou ao hospital. Priscila morava no mesmo bairro e também era muito amiga da irmã de Tainara Souza Santos, 31, que foi atropelada e arrastada por um ex-ficante e morreu após passar por várias cirurgias e ficar quase um mês internada chocou o país.

