FEMINICÍDIO

Amiga de mulher morta arrastada por carro é assassinada; companheiro dela é o suspeito

O suspeito do crime está preso; vítima tinha três filhos com ele

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:44

Crédito: Reprodução

Amiga da mulher que morreu em dezembro, após ter as pernas amputadas ao ser atropelada e arrastada por um homem até a Marginal Tietê, Priscila Versão, 22 anos, foi morta nessa segunda-feira (23) também vítima de feminicídio. O suspeito do crime é o companheiro dela, Deivit Bezerra Pereira, 35, e está preso. As informações são do G1 SP.

Priscila trabalhava como autônoma e morava na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. Ela deixou três filhos, fruto do relacionamento que tinha com o acusado do crime: um de seis anos, um de quatro anos e um bebê de seis meses. Ela foi levada pelo namorado ao Hospital Municipal Vereador José Storopoli, no Parque Novo Mundo, já sem sinais de vida e com marcas de agressão, hematomas e escoriações pelo corpo.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada 1 de 5

Segundo o Guia de Encaminhamento de Cadáver, que traz os dados clínicos da paciente, ela apresentava também um sangramento no nariz e as roupas dela tinham cheiro de gasolina. Segundo o boletim de ocorrência, o companheiro dela chegou ao hospital com Priscila já morta e ameaçando atear fogo ao próprio corpo.

Após se acalmar, ele explicou aos policiais militares chamados ao hospital que ele e Priscila estavam em um pagode num boteco quando brigaram e ele foi até um posto de combustível onde comprou gasolina e teria despejado no próprio corpo com a intenção de se suicidar, mas desistiu.