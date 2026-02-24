Feirão Limpa Nome começou nesta segunda (23) na Bahia com descontos de até 99%

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:47
Começou nesta segunda-feira (23) a nova edição do Feirão Limpa Nome, mutirão focado na renegociação de dívidas para consumidores inadimplentes. Na Bahia, a ação disponibiliza cerca de 35 milhões de ofertas, abrangendo desde contas básicas (água, luz e gás) até débitos bancários e de telefonia. Segundo a Serasa, dependendo do caso, os abatimentos podem chegar a 99% do valor total.
Como realizar a negociação
Os consumidores podem regularizar sua situação financeira por canais digitais como o atendimento via site oficial da Serasa, pelo aplicativo, pelo WhatsApp (11) 99575-2096 ou presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país. O titular deve apresentar documento oficial com foto. Em Feira de Santana, por exemplo, o atendimento nas agências ocorre das 8h às 17h.
Os números do estado revelam a importância do mutirão para a economia local, são mais de 4,9 milhões de inadimplentes na Bahia, acumulando 14,3 milhões de dívidas que somam R$20,8 bilhões. Um destaque vai para Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, 282 mil pessoas estão com o nome negativado, totalizando um montante de mais de R$ 1,4 bilhão em débitos.
A expectativa para esta edição é alta, baseada nos resultados de 2025. No último balanço divulgado pela instituição, referente ao período entre novembro e dezembro do ano passado, foram formalizados mais de 10,2 milhões de acordos em todo o território nacional, sinalizando uma forte adesão dos consumidores às condições de renegociação.