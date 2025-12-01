OPORTUNIDADE

Serasa estende mutirão para renegociação de dívidas com descontos em Salvador

Baianos poderão usar o valor do 13º para limpar o nome com condições especiais

Maysa Polcri

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:57

Serasa disponibiliza 29,8 milhões de ofertas para renegociação na Bahia Crédito: Shutterstock

O Feirão Serasa Limpa Nome anunciou o aumento do prazo para renegociação de dívidas com descontos até o dia 19 de dezembro, data de pagamento da segunda parcela do 13º salário. Baianos poderão usar o benefício para quitar dívidas com condições especiais em Salvador.

A isenção de taxas para quem negociar dívidas presencialmente nos Correios também foi estendida até a data final do mutirão. A última sexta-feira (28) marcou o principal dia de negociações da história da Serasa, 488 mil débitos foram negociados em todo o país, representando o maior dia de negociações da história da empresa

“Muitos brasileiros contam com o 13º para reorganizar o orçamento, e a prorrogação oferece exatamente esse respiro a mais. O volume histórico de acordos também mostra o quanto o consumidor quer regularizar sua vida financeira. Ao ampliar o prazo do mutirão, damos mais tempo para que as famílias aproveitem os descontos e retomem o controle das suas finanças com mais tranquilidade”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.