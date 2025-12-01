CULTURA

Caruru para Iansã vira plataforma editorial e anuncia novos e-books sobre arte e memória

Sexta edição acontece em 4 de dezembro e apresenta os primeiros e-books do IMCAV

Publicado em 1 de dezembro de 2025

Sexto caruru para Iansã Crédito: Divulgação

O Caruru para Iansã, criado em 2020 durante a pandemia com a entrega de cem refeições por delivery, chega agora à sua sexta edição com um novo passo: o lançamento da editora on-line do Instituto Memória e Cidade em Artes Visuais (IMCAV). O evento, marcado para quinta-feira (4), também servirá como anúncio da sétima edição e como apresentação dos projetos editoriais que o instituto prepara para os próximos anos.

A primeira publicação será o livro virtual “Iansã, Assopros da Pé de Vento”, de Sandro Abade Pimentel, desenvolvido a partir da pós-graduação Arte Contemporânea e o Audiovisual, da FAAP. Dividida em 12 hubs práticas - organizadas como capítulos -, a obra propõe um percurso pelo espaço e pelo tempo ligados à Orixá que inspira o Caruru, construída pelo autor como “um livro de sonhos possíveis”.

Outros títulos já estão previstos: no início de 2026, será lançado “A Fotografia e o Negro na Cidade do Salvador - 1840-1914”, de Sofia Olszewski Filha; e segue em produção “A Finitude e Seus Afetos - Morte, Amor e Medo”, de Maria Pinheiro. A meta é consolidar uma coleção de e-books dedicada à arte, à memória e às identidades afro-brasileiras.

A culinária do evento fica sob responsabilidade de Edivaldo Bolagi, da AVencedora Comida de Preta, que une técnicas contemporâneas a saberes tradicionais da comida afro-baiana. O resultado é uma cozinha marcada por identidade, memória e excelência.

O Caruru é gratuito para convidados, com colaboração apenas para bebidas. Apesar da lista inicial, interessados podem solicitar convite diretamente aos organizadores.

Serviço:

Sexto Caruru para Iansã - Lançamento da Editora On-line IMCAV

Dia: Quinta feira, 04 de dezembro de 2025. Horário: das 12:30 às 20 horas.

Local: Atelier ABADEPIMENTEL (produtora do IMCAV).