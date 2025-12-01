Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Você está assumindo culpas que não são suas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O domingo (1º de dezembro) chega com uma energia de cura, perdão e reencontro consigo mesmo. Os anjos da guarda pedem que você abandone o peso das culpas antigas e pare de se cobrar por tudo que deu errado. Nem tudo estava sob seu controle, e insistir em se culpar só te prende a um passado que já não pode ser mudado. O universo quer te ver livre, leve e em paz para iniciar um novo ciclo, sem arrependimentos e com mais amor por si.

Câncer

O coração sensível te faz carregar culpas antigas, mas o tempo já te perdoou. O universo quer te ver leve, sem o peso do que não pôde ser. Não se culpe por ter amado, confiado ou tentado, tudo foi aprendizado. O passado já cumpriu seu papel.

Virgem

Você sente tanto pelos outros que acaba se responsabilizando até pelo que não tem ligação direta com você. O anjo te pede que pare de se culpar por dores que não são suas. A compaixão é linda, mas o amor-próprio também é parte da cura.

Sagitário

A autocrítica tem te feito enxergar erros onde só existiu esforço e boa intenção. Pare de revisitar o que já passou tentando entender o que poderia ter sido diferente. O anjo te lembra que perfeição não existe e que o perdão é o caminho da serenidade.

Mensagem do dia: “A culpa é uma prisão invisível. O perdão é a chave que devolve o direito de seguir em frente.”

