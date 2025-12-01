Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 00:30
O domingo (1º de dezembro) chega com uma energia de cura, perdão e reencontro consigo mesmo. Os anjos da guarda pedem que você abandone o peso das culpas antigas e pare de se cobrar por tudo que deu errado. Nem tudo estava sob seu controle, e insistir em se culpar só te prende a um passado que já não pode ser mudado. O universo quer te ver livre, leve e em paz para iniciar um novo ciclo, sem arrependimentos e com mais amor por si.
Câncer
O coração sensível te faz carregar culpas antigas, mas o tempo já te perdoou. O universo quer te ver leve, sem o peso do que não pôde ser. Não se culpe por ter amado, confiado ou tentado, tudo foi aprendizado. O passado já cumpriu seu papel.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Virgem
Você sente tanto pelos outros que acaba se responsabilizando até pelo que não tem ligação direta com você. O anjo te pede que pare de se culpar por dores que não são suas. A compaixão é linda, mas o amor-próprio também é parte da cura.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Sagitário
A autocrítica tem te feito enxergar erros onde só existiu esforço e boa intenção. Pare de revisitar o que já passou tentando entender o que poderia ter sido diferente. O anjo te lembra que perfeição não existe e que o perdão é o caminho da serenidade.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Mensagem do dia: “A culpa é uma prisão invisível. O perdão é a chave que devolve o direito de seguir em frente.”