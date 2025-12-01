Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 00:15
A primeira segunda-feira de dezembro começa sob a energia suave da carta Os Lírios, que representa serenidade, reconciliação e equilíbrio interior. Depois de um período de tensão, o momento é de acalmar o coração e restaurar a confiança no que está por vir.
Os Lírios indicam que situações que geravam conflito podem se resolver de forma tranquila, seja em relações pessoais, familiares ou no trabalho. É um dia favorável ao perdão e ao diálogo, sem necessidade de forçar nada, a harmonia vem naturalmente.
No amor, a carta anuncia momentos de ternura e cumplicidade. Relações sólidas se fortalecem e novos laços podem surgir com base na sinceridade. No campo espiritual, é um convite para o descanso mental e a prática da gratidão, reconhecendo tudo o que foi conquistado ao longo do ano.
Nesta segunda-feira, permita-se desacelerar e confiar. A energia dos Lírios promete trazer leveza, compreensão e paz para iniciar o mês com o coração em equilíbrio.