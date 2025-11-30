Acesse sua conta
Lewis Hamilton aparece ao lado de Bella Campos no Catar

Horas antes, Bella havia contado aos seguidores que estava no Catar para assistir à corrida

  Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 19:52

Lewis Hamilton aparece ao lado de Bella Campos no Catar Crédito: Reprodução

A atriz Bella Campos foi flagrada ao lado do piloto Lewis Hamilton durante sua passagem pelo Catar, onde acompanha a etapa da Fórmula 1. Um vídeo que circulou nas redes sociais na noite deste sábado (29) mostra os dois juntos, bem próximos, com os braços posicionados atrás das costas um do outro, como quem se prepara para posar para uma foto.

Horas antes, Bella havia contado aos seguidores que estava no país para assistir à corrida e brincou dizendo que tinha ido “levar sorte” ao piloto britânico.

A aparição rendeu comentários imediatos na internet. Fãs sugeriram, em tom de brincadeira, a formação de um possível casal e relembraram Maria de Fátima, personagem de Bella no remake de Vale Tudo. “Bora, Faty, traz essa felicidade pro nosso menino”, escreveu um internauta.

