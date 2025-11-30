F1

Lewis Hamilton aparece ao lado de Bella Campos no Catar

Horas antes, Bella havia contado aos seguidores que estava no Catar para assistir à corrida

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 19:52

Lewis Hamilton aparece ao lado de Bella Campos no Catar Crédito: Reprodução

A atriz Bella Campos foi flagrada ao lado do piloto Lewis Hamilton durante sua passagem pelo Catar, onde acompanha a etapa da Fórmula 1. Um vídeo que circulou nas redes sociais na noite deste sábado (29) mostra os dois juntos, bem próximos, com os braços posicionados atrás das costas um do outro, como quem se prepara para posar para uma foto.

Horas antes, Bella havia contado aos seguidores que estava no país para assistir à corrida e brincou dizendo que tinha ido “levar sorte” ao piloto britânico.