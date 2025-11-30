Acesse sua conta
Anjo da Guarda deste domingo (30 de novembro) alerta 2 signos: sua desconfiança não é à toa, acredite na sua intuição

O que parece suspeito pode realmente ter fundamento, e o universo quer te proteger de enganos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 00:30

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (30 de novembro) chega com uma energia de revelação e intuição aguçada. Os anjos da guarda estão enviando sinais para te proteger de enganos, falsas aparências e situações que não são o que parecem. Se algo está estranho, não ignore. Essa inquietação no peito é o seu anjo tentando te avisar. O dia pede observação e sabedoria: não confronte, apenas perceba. As respostas chegarão até você sem esforço, e tudo que precisa ser mostrado será mostrado.

Escorpião

Sua intuição está gritando, e ignorá-la pode te colocar em situações desagradáveis. Há algo sendo omitido, disfarçado ou maquiado, mas você já sente. Não se precipite nem confronte de imediato, apenas observe e conecte os pontos. O silêncio, neste momento, será sua maior arma. Dentro de pouco tempo, tudo virá à tona naturalmente. O anjo te pede que confie na própria leitura das pessoas: ela está certa.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

Mesmo sendo um signo de razão e estratégia, hoje é a emoção que vai te guiar com precisão. Você pode perceber incoerências, atitudes duvidosas ou promessas que não se cumprem. Investigue com calma e sem pressa, pois a verdade está prestes a se revelar. O universo quer te proteger, não te abalar. Evite discutir, apenas preste atenção aos sinais, eles te conduzirão direto à clareza que falta.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia: “Quando o coração desconfia, a alma já sabe. Ouça os sinais: a verdade sempre se revela a quem tem coragem de enxergar.”

