Carta do Baralho Cigano deste domingo (30 de novembro) é A Estrela: não duvide que você tem proteção espiritual

Ela mostra que o pior já passou e que agora é hora de acreditar novamente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

O domingo (30) chega com a luz da carta A Estrela, símbolo de bênçãos, proteção e renovação espiritual. Ela anuncia um dia em que o universo se alinha a favor dos seus sonhos, trazendo serenidade e clareza sobre o caminho a seguir.

A Estrela representa esperança após tempos difíceis. Ela mostra que o pior já passou e que agora é hora de acreditar novamente. Se você vinha esperando uma resposta, este é o momento em que sinais começam a aparecer, indicando que tudo está se encaixando.

No amor, a carta aponta para harmonia e recomeços. Relações ganham mais leveza e compreensão. Para quem está solteiro, há chances de conhecer alguém especial, guiado por um encontro de almas.

No campo espiritual, A Estrela lembra que cada desafio traz um aprendizado. Meditar, orar ou simplesmente agradecer pode fortalecer ainda mais essa conexão com o divino.

Este domingo é ideal para recarregar as energias e renovar a fé. A luz da Estrela promete guiar seus passos rumo a dias mais tranquilos e prósperos.

