Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Jornalista revelou que a separação foi decidida muito antes do anúncio oficial feito pelo casal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:38

Daniel e Ivete
Daniel e Ivete Crédito: Reprodução

A separação de Ivete Sangalo e Daniel ocorreu há seis meses, segundo informação revelada pelo jornalista Erlan Bastos, apesar de o término só ter sido anunciado publicamente no último fim de semana. A cantora e o nutricionista Daniel Cady divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais informando que não seguem mais como casal, embora não utilizem explicitamente a palavra “separação”

De acordo com Erlan Bastos, o fim da relação não é recente. Ivete Sangalo e Daniel decidiram encerrar o casamento há cerca de seis meses, embora só tenham comunicado oficialmente o término no último domingo, em uma nota conjunta.

Fontes próximas afirmaram que Ivete e Daniel tentaram salvar o relacionamento ao longo desse período. A cantora, inclusive, chegou a fazer viagens sozinha durante a tentativa de reaproximação. Não houve traição nem briga. Ivete contou a amigos que o amor “não acabou, apenas se transformou”.

Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica

A pior fase da separação teria ocorrido nos dois primeiros meses após o rompimento. A decisão de tornar tudo público foi tomada no domingo passado. A coluna já detinha a informação desde essa data, mas uma fonte próxima não confirmou naquele momento, o que levou a equipe a segurar a publicação.

O anúncio oficial surpreendeu muita gente, já que o casal mantinha a vida pessoal de maneira discreta e não demonstrava sinais públicos de crise.

Com o término agora confirmado, Ivete Sangalo e Daniel seguem em caminhos separados, mantendo a postura respeitosa demonstrada no comunicado divulgado no fim de semana.

