Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

Contratos publicitários emperram ida de Nicole ao reality e emissora mobiliza setor jurídico para liberá-la

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:16

Globo tenta liberar Nicole Bahls do BBB26, travada por contratos Crédito: Ellen Soares/gshow

A participação de Nicole Bahls no Big Brother Brasil 26 está ameaçada, e o impasse levou a Globo a acionar seu departamento jurídico. A direção do reality quer a influenciadora no elenco, mas contratos publicitários ativos têm imposto restrições que podem impedir sua entrada no confinamento. Cada cláusula está sendo analisada individualmente para tentar viabilizar sua presença.

As conversas, que pareciam encerradas, foram retomadas nos últimos dias, reacendendo as chances de Nicole integrar a próxima edição do programa. Nos bastidores, ela segue como um dos nomes mais desejados pela produção, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita.

