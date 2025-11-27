Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:16
A participação de Nicole Bahls no Big Brother Brasil 26 está ameaçada, e o impasse levou a Globo a acionar seu departamento jurídico. A direção do reality quer a influenciadora no elenco, mas contratos publicitários ativos têm imposto restrições que podem impedir sua entrada no confinamento. Cada cláusula está sendo analisada individualmente para tentar viabilizar sua presença.
As conversas, que pareciam encerradas, foram retomadas nos últimos dias, reacendendo as chances de Nicole integrar a próxima edição do programa. Nos bastidores, ela segue como um dos nomes mais desejados pela produção, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita.
Nicole Bahls
O BBB26 estreia em 12 de janeiro e seguirá até 21 de abril, com duração de 100 dias. A edição contará com quatro grupos, Pipocas, Camarotes, Casa de Vidro e Veteranos, e novidades como cinco Casas de Vidro simultâneas e o Laboratório, espaço onde eliminados terão nova oportunidade de jogo. O público poderá substituir um participante da casa principal por alguém do Laboratório, além de controlar acionamentos de três Big Fones. O prêmio permanece em R$ 3 milhões.