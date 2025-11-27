Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

Contratos publicitários emperram ida de Nicole ao reality e emissora mobiliza setor jurídico para liberá-la

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:16

Globo tenta liberar Nicole Bahls do BBB26, travada por contratos
Globo tenta liberar Nicole Bahls do BBB26, travada por contratos Crédito: Ellen Soares/gshow

A participação de Nicole Bahls no Big Brother Brasil 26 está ameaçada, e o impasse levou a Globo a acionar seu departamento jurídico. A direção do reality quer a influenciadora no elenco, mas contratos publicitários ativos têm imposto restrições que podem impedir sua entrada no confinamento. Cada cláusula está sendo analisada individualmente para tentar viabilizar sua presença.

As conversas, que pareciam encerradas, foram retomadas nos últimos dias, reacendendo as chances de Nicole integrar a próxima edição do programa. Nos bastidores, ela segue como um dos nomes mais desejados pela produção, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita.

Nicole Bahls

Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
1 de 14
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram

O BBB26 estreia em 12 de janeiro e seguirá até 21 de abril, com duração de 100 dias. A edição contará com quatro grupos, Pipocas, Camarotes, Casa de Vidro e Veteranos, e novidades como cinco Casas de Vidro simultâneas e o Laboratório, espaço onde eliminados terão nova oportunidade de jogo. O público poderá substituir um participante da casa principal por alguém do Laboratório, além de controlar acionamentos de três Big Fones. O prêmio permanece em R$ 3 milhões.

Leia mais

Imagem - Alinne Rosa lança álbum duplo com duas narrativas musicais e visuais

Alinne Rosa lança álbum duplo com duas narrativas musicais e visuais

Imagem - Substituto? Veja quem deve assumir o Domingão caso Luciano Huck decida disputar a Presidência

Substituto? Veja quem deve assumir o Domingão caso Luciano Huck decida disputar a Presidência

Imagem - Escandurras puxa trio do Reduto na Caminhada do Samba em Salvador

Escandurras puxa trio do Reduto na Caminhada do Samba em Salvador

Tags:

Globo Reality Show bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai

Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai
Imagem - Márcio Victor recebe alta após internação e seguirá tratamento em casa

Márcio Victor recebe alta após internação e seguirá tratamento em casa

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade
01

Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
02

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'
03

Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros