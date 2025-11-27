Acesse sua conta
'Eu decido tudo!': Daniela Mercury é detonada ao dar resposta afiada a repórter

Cantora baiana fez declaração polêmica em entrevista sobre novo álbum

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13:47

Daniela Mercury deu entrevista no Fantástico neste domingo (26)
Daniela Mercury deu entrevista no Fantástico neste domingo (26) Crédito: Reprodução / Gshow

Daniela Mercury está no meio de mais uma polêmica após declaração dada na última terça-feira (25) em entrevista à Rádio Globo. Em bate papo sobre o seu último álbum "Cirandeira" (2025) a cantora respondeu o jornalista de forma bem afiada e sua fala foi vista como soberba por fãs e internautas. 

Ao ser questionada sobre a escolha dos convidados do disco, Daniela foi direta e clara: “Eu não dou pitaco, Eu decido tudo! Sou dona da minha carreira a vida inteira. Nas gravadoras as decisões sempre foram minhas de absolutamente tudo. Eu escolho o repertório, eu dirijo os arranjos, eu produzo junto”, afirmou a Rainha do Axé Music. 

No X, ela foi alvo de uma chuva de críticas sobre a sua postura. Muitos não gostaram nem um pouco da forma que ele respondeu o jornalista. "O problema não é a fala, e sim o jeito como ela fala, arrogante", destacou uma pessoa. "Por isso tem 2 hits lá dos anos 80/90 arrogância da porra", criticou outro. "Que mulher soberba" foi outro comentário recorrente sobre a situação. 

