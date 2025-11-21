FEITO INÉDITO

Daniela Mercury grava 16 videoclipes em 16 horas e pode entrar no livro dos recordes

Cantora baiana realizou feito com apoio do artista Gringo Cardia

Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 21:46

Daniela Mercury realizou feito inédito Crédito: Reprodução | Facebook

Daniela Mercury coleciona diversos momentos relevantes para a música, não à toa ganhou o título de “Rainha do Axé”. Com uma energia fora do comum, a artista continua se superando a cada ano, sobretudo próximo da festa que lhe consolidou no Axé Music, o Carnaval, que já está batendo na porta com a chegada do final do ano.

Na celebração de seus 40 anos de carreira, Daniela Mercury lançou “Cirandaia de Luxo”, nova edição expandida do álbum apresentado em outubro. O que chama atenção foi a maratona que a artista teve que executar na produção da edição.

Com a colaboração do artista visual e plástico, cenógrafo e diretor Gringo Cardia, Daniela gravou 16 clipes musicais em 16 horas seguidas com 17 estéticas diferentes, incluindo cabelo e maquiagem, além de interpretações da cantora. A informação foi divulgada pelo perfil do Instagram Daniela Mercury Suporte em colaboração com o artista.

Na quarta-feira (19), a artista esteve no programa “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga, onde falou sobre a produção dos videoclipes. “Eu nem acreditei que eu consegui fazer isso, e ainda dancei, gravei com Alcione”, disse a artista que também gravou um clipe com a cantora de Feira de Santana, Rachel Reis.

Alguns dos registros dos clipes tiveram a participação dos alunos especiais da Escola de Arte Spetaculus, criada por Gringo Cardia há quase 30 anos. O projeto já colocou 10 mil jovens de comunidades do Rio de Janeiro no mercado de arte e da indústria cultural.

O feito foi tão expressivo, que a equipe da artista inscreveu a gravação de 16 clipes em 16 horas no Guinness Book, o livro dos recordes. Os videoclipes musicais serão divulgados gradualmente, após o lançamento do álbum que já se encontra nas plataformas musicais.