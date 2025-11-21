Daniela Mercury grava 16 videoclipes em 16 horas e pode entrar no livro dos recordes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
21 de novembro de 2025
Daniela Mercury coleciona diversos momentos relevantes para a música, não à toa ganhou o título de “Rainha do Axé”. Com uma energia fora do comum, a artista continua se superando a cada ano, sobretudo próximo da festa que lhe consolidou no Axé Music, o Carnaval, que já está batendo na porta com a chegada do final do ano.
"Cirandaia" de Daniela Mercury
Na celebração de seus 40 anos de carreira, Daniela Mercury lançou “Cirandaia de Luxo”, nova edição expandida do álbum apresentado em outubro. O que chama atenção foi a maratona que a artista teve que executar na produção da edição.
Com a colaboração do artista visual e plástico, cenógrafo e diretor Gringo Cardia, Daniela gravou 16 clipes musicais em 16 horas seguidas com 17 estéticas diferentes, incluindo cabelo e maquiagem, além de interpretações da cantora. A informação foi divulgada pelo perfil do Instagram Daniela Mercury Suporte em colaboração com o artista.
Na quarta-feira (19), a artista esteve no programa “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga, onde falou sobre a produção dos videoclipes. “Eu nem acreditei que eu consegui fazer isso, e ainda dancei, gravei com Alcione”, disse a artista que também gravou um clipe com a cantora de Feira de Santana, Rachel Reis.
Alguns dos registros dos clipes tiveram a participação dos alunos especiais da Escola de Arte Spetaculus, criada por Gringo Cardia há quase 30 anos. O projeto já colocou 10 mil jovens de comunidades do Rio de Janeiro no mercado de arte e da indústria cultural.
O feito foi tão expressivo, que a equipe da artista inscreveu a gravação de 16 clipes em 16 horas no Guinness Book, o livro dos recordes. Os videoclipes musicais serão divulgados gradualmente, após o lançamento do álbum que já se encontra nas plataformas musicais.
Além disso, haverá metas para desbloqueio dos vídeos, mais uma ação divertida para os fãs e para quem curte a música percussiva brasileira. Ao total, são 20 faixas e 16 videoclipes.