Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniela Mercury lança 'Cirandaia' e explora política, amor e resistência em novo álbum

Álbum reúne ritmos nordestinos e mensagens sociais, com parcerias de Alcione, Dona Onete e Zélia Duncan

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:06

Cirandaia
Novo álbum da baiana mistura ritmos nordestinos e temas sociais Crédito: Célia Santos / Divulgação

Aos 60 anos, Daniela Mercury continua a reforçar seu lugar como uma das vozes mais influentes da música brasileira. Nesta sexta-feira (17), a cantora baiana lançou “Cirandaia”, novo álbum de estúdio que chega às plataformas digitais com participações de Alcione, Dona Onete, Zélia Duncan e Geraldo Azevedo.

O disco mescla ritmos dançantes e melodias tradicionais do Nordeste com temas atuais, incluindo questões ambientais, amor e resistência política. O projeto se destaca por transformar pautas sociais em música acessível, mantendo a energia alegre e envolvente que marcou a carreira da artista.

"Cirandaia" de Daniela Mercury

Daniela Mercury lança Cirandaia com parcerias de peso por Célia Santos / Divulgação
Alcione, Dona Onete e Zélia Duncan participam do novo disco por Célia Santos / Divulgação
Novo álbum da baiana mistura ritmos nordestinos e temas sociais por Célia Santos / Divulgação
Cirandaia já está disponível nas plataformas digitais  por Célia Santos / Divulgação
Daniela prepara Carnaval 2026 inspirado em Cirandaia por Célia Santos / Divulgação
Disco aborda amor, resistência e questões ambientais por Célia Santos / Divulgação
Baiana amplia carreira com música, shows e projetos literários por Célia Santos / Divulgação
Cirandaia: alegria, política e ritmos nordestinos na nova fase de Mercury por Célia Santos / Divulgação
1 de 8
Daniela Mercury lança Cirandaia com parcerias de peso por Célia Santos / Divulgação

Ao longo de quatro décadas, Mercury construiu uma trajetória marcada por grandes sucessos, como O Canto da Cidade, e pelo posicionamento político e cultural. “Cirandaia” mantém essa tradição, explorando o papel da música como ferramenta de expressão cidadã e reafirmação da identidade nordestina.

OUÇA O "CIRANDAIA"

Além da estreia do álbum, a cantora já prepara o Carnaval de 2026, prometendo incorporar elementos do projeto nos desfiles em Salvador e São Paulo, com figurinos e estética inspirados na floresta e na cultura nordestina. Paralelamente, Mercury mantém planos para lançar livros de poesias, textos e fotos, ampliando sua produção artística para além da música.

Leia mais

Imagem - Que horas começa 'Vale Tudo'? Globo edita final do último capítulo poucas horas antes da exibição

Que horas começa 'Vale Tudo'? Globo edita final do último capítulo poucas horas antes da exibição

Imagem - Murilo Benício reage após Tata Werneck apostar em romance com Grazi Massafera: 'Estamos juntos'

Murilo Benício reage após Tata Werneck apostar em romance com Grazi Massafera: 'Estamos juntos'

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Tags:

Carnaval 2026 Daniela Mercury axé Music

Mais recentes

Imagem - Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’

Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’
Imagem - Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio

Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio
Imagem - Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)