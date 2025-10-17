MANIFESTO AXÉ

Daniela Mercury lança 'Cirandaia' e explora política, amor e resistência em novo álbum

Álbum reúne ritmos nordestinos e mensagens sociais, com parcerias de Alcione, Dona Onete e Zélia Duncan

Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:06

Novo álbum da baiana mistura ritmos nordestinos e temas sociais Crédito: Célia Santos / Divulgação

Aos 60 anos, Daniela Mercury continua a reforçar seu lugar como uma das vozes mais influentes da música brasileira. Nesta sexta-feira (17), a cantora baiana lançou “Cirandaia”, novo álbum de estúdio que chega às plataformas digitais com participações de Alcione, Dona Onete, Zélia Duncan e Geraldo Azevedo.

O disco mescla ritmos dançantes e melodias tradicionais do Nordeste com temas atuais, incluindo questões ambientais, amor e resistência política. O projeto se destaca por transformar pautas sociais em música acessível, mantendo a energia alegre e envolvente que marcou a carreira da artista.

Ao longo de quatro décadas, Mercury construiu uma trajetória marcada por grandes sucessos, como O Canto da Cidade, e pelo posicionamento político e cultural. “Cirandaia” mantém essa tradição, explorando o papel da música como ferramenta de expressão cidadã e reafirmação da identidade nordestina.

OUÇA O "CIRANDAIA"