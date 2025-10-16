FAMOSOS

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Victor Alexandre, de 22 anos, anunciou que vai competir de forma natural e sem treinador

Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:41

Victor Alexandre se prepara para estreia no fisiculturismo Crédito: Reprodução/Instagram

A família de Xanddy e Carla Perez ganhou um novo motivo para ficar de olho na academia. O filho do casal, Victor Alexandre, de 22 anos, revelou nas redes sociais que vai disputar seu primeiro campeonato de fisiculturismo no dia 1º de novembro. O anúncio, feito na quarta-feira (15), empolgou os fãs, mas também deixou a mãe apreensiva.

Na publicação, Victor contou que decidiu se desafiar e entrar na competição com apenas 16 dias de preparação, e garantiu que fará tudo sem auxílio de coach ou uso de substâncias. “Vou competir de forma 100% natural. Quero aplicar tudo que estudo sobre cinesiologia e nutrição. Vai ser intenso, louco e transformador”, escreveu o jovem.

Nos bastidores, o clima é de torcida e nervosismo. Xanddy prometeu acompanhar o filho em parte da preparação: “Estarei com você nesses 16 dias e vou te ajudar, filho. Fique tranquilo, te amo”. Já Carla não escondeu a aflição materna e comentou em tom divertido: “Já posso começar a sofrer? Por que mãe tem que passar por essas provações? Te amo!”.