Ludmilla, Belo, Mumuzinho e mais: veja quem vai se apresentar no Camarote Glamour 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:43
O Camarote Glamour deu o pontapé inicial para o Carnaval 2026 com um coquetel exclusivo realizado na noite de quarta-feira (15). A 123 dias da folia, o evento reuniu imprensa, parceiros, formadores de opinião e influenciadores em uma noite animada, repleta de música e expectativa pelo que vem por aí.
Durante o encontro, o cantor Uel fez um pocket show especial, antecipando a energia que os foliões vão encontrar na avenida. O Glamour, conhecido por seu serviço open bar premium e o maior mirante do circuito Barra/Ondina, promete uma experiência completa no próximo Carnaval.
Coquetel exclusivo do Camarote Glamour
O line-up confirmado inclui grandes nomes como Ludmilla, Belo, Péricles, Mumuzinho, Sorriso Maroto, Tony Salles, Parangolé, Timbalada, Uel e Pagodart, mistura que reflete o verdadeiro espírito do Carnaval de Salvador.
Além das atrações musicais, o camarote oferecerá praça de alimentação exclusiva, Espaço Beleza, lounges relax, customização de abadás, área médica, acessibilidade, espaço “recarregue-se” e ambientes instagramáveis.
Os abadás já estão à venda na Bora Tickets (Shopping da Bahia, 2º piso), Sympla, Central do Carnaval, Folia Bahia, Quero Abadá e no site do Camarote Glamour.