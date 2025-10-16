Acesse sua conta
Ludmilla, Belo, Mumuzinho e mais: veja quem vai se apresentar no Camarote Glamour 2026

Coquetel reuniu imprensa, influenciadores e parceiros em clima de contagem regressiva para o Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:43

Mumuzinho, Ludmila e Belo serão atração do Camarote Glamour
Mumuzinho, Ludmila e Belo serão atração do Camarote Glamour Crédito: Divulgação

O Camarote Glamour deu o pontapé inicial para o Carnaval 2026 com um coquetel exclusivo realizado na noite de quarta-feira (15). A 123 dias da folia, o evento reuniu imprensa, parceiros, formadores de opinião e influenciadores em uma noite animada, repleta de música e expectativa pelo que vem por aí.

Durante o encontro, o cantor Uel fez um pocket show especial, antecipando a energia que os foliões vão encontrar na avenida. O Glamour, conhecido por seu serviço open bar premium e o maior mirante do circuito Barra/Ondina, promete uma experiência completa no próximo Carnaval.

O line-up confirmado inclui grandes nomes como Ludmilla, Belo, Péricles, Mumuzinho, Sorriso Maroto, Tony Salles, Parangolé, Timbalada, Uel e Pagodart, mistura que reflete o verdadeiro espírito do Carnaval de Salvador.

Além das atrações musicais, o camarote oferecerá praça de alimentação exclusiva, Espaço Beleza, lounges relax, customização de abadás, área médica, acessibilidade, espaço “recarregue-se” e ambientes instagramáveis.

Os abadás já estão à venda na Bora Tickets (Shopping da Bahia, 2º piso), Sympla, Central do Carnaval, Folia Bahia, Quero Abadá e no site do Camarote Glamour.

Tags:

Ludmilla Carnaval 2026 Mumuzinho

