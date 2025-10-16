Acesse sua conta
Após perder protagonismo em ‘Vale Tudo’, Taís Araújo decide se afastar da TV

Atriz se sentiu frustrada com a perda de protagonismo e viveu clima tenso com a autora Manuela Dias nos bastidores

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:06

Taís Araújo deve se afastar da TV após Vale Tudo
Taís Araújo deve se afastar da TV após Vale Tudo Crédito: Reprodução/Instagram

O remake de Vale Tudo chega ao fim nesta sexta-feira (17), mas o encerramento da novela também marca uma pausa importante na carreira de Taís Araújo. A atriz, que deu vida à mocinha Raquel, deve se afastar da TV em 2026, segundo pessoas próximas, após se sentir frustrada com o desfecho de sua personagem.

Fontes ligadas à produção afirmam que Taís ficou chateada com a Globo e com a autora Manuela Dias. A artista teria recebido a promessa de um papel mais forte e decisivo, mas percebeu que, na reta final, Raquel perdeu destaque e propósito dentro da trama. Apesar da decepção, ela reconhece a força simbólica da personagem e comenta com amigos que tentou “dar dignidade à mocinha até o fim”.

O clima tenso entre atriz e autora veio à tona depois de uma entrevista de Manuela à RedeTV!. Questionada sobre a insatisfação de Taís, ela respondeu de forma breve: “Acho que a novela é um processo de colaboração, né? É isso.” Foi a primeira vez que Manuela se manifestou publicamente sobre o assunto.

A insatisfação de Taís começou quando a trajetória de Raquel tomou um rumo diferente da versão original de 1988. Após Afonso (Humberto Carrão) descobrir a traição de Maria de Fátima (Bella Campos) com César (Cauã Reymond), a sociedade entre Raquel e Celina (Malu Galli) veio à tona, e Odete Roitman (Debora Bloch) se vingou da protagonista, comprando as ações da Paladar e deixando-a novamente na miséria.

Na história original, a trajetória era o oposto: Raquel se tornava cada vez mais rica e poderosa. Quando os capítulos polêmicos foram ao ar, Taís chegou a se manifestar nas redes sociais:

“Estou vendo tudo que as pessoas tão falando, tá, gente? Vendo, escutando, lendo, entendendo. Me alio para caramba com vocês nesse sentimento. Inclusive, às vezes de frustração. De querer um outro movimento. (…) Eu gostaria muito que a Raquel tivesse uma curva ascendente, poderosa.”

Desde então, a personagem perdeu espaço e acabou fora de momentos decisivos da trama, incluindo o desfecho que revela toda a verdade sobre Leonardo, cena que, em 1988, era conduzida justamente por Raquel.

Com o fim da novela, Taís pretende se dedicar à família e a novos projetos fora da TV por um tempo. Mas, nos bastidores, o sentimento é de que a atriz sai de Vale Tudo com o mesmo carisma e força que marcaram sua trajetória, mesmo em meio às turbulências do remake.

