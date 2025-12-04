SAÚDE E BEM-ESTAR

Após morte em academia, supino vira alerta nacional e público lembra acidente grave de Sandra Annenberg

Caso fatal revive debate sobre segurança na musculação e resgata episódio em que a jornalista levou 25 pontos no rosto

Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:54

Acidente com supino repercute e traz de volta relato de Sandra Annenberg Crédito: Reprodução

A morte de um homem em uma academia de Olinda, após a barra do supino cair sobre seu peito, trouxe de volta às redes um alerta antigo e necessário sobre riscos na musculação. O episódio também fez internautas resgatarem o relato de Sandra Annenberg, que em 2014 sofreu um acidente semelhante enquanto treinava em casa e precisou levar 25 pontos no rosto.

O caso mais recente envolve Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, que teve o tórax atingido durante o exercício e não resistiu. A tragédia mobilizou profissionais de educação física e reacendeu discussões sobre travas de segurança, supervisão adequada e limites de carga em aparelhos como o supino, frequentemente usado sem acompanhamento, apesar de exigir técnica e atenção redobrada.

Com a repercussão, voltou a circular uma entrevista que Sandra concedeu ao Encontro, em novembro de 2014, quando detalhou o acidente que a afastou temporariamente do Jornal Hoje. A jornalista relatou que os pesos da barra se desprenderam repentinamente. “No momento em que ele despencou, eu virei o rosto para o meu lado esquerdo, tentando me proteger. E aí veio o segundo, e esse veio direto em cima do meu olho e pegou da minha sobrancelha até metade da minha bochecha”, disse na época.

O impacto abriu um corte profundo. “Abriu um corte de aproximadamente dois centímetros, mas bastante profundo. Chegou perto do músculo. Começou a sangrar muito e, lógico, eu me desesperei. Sorte que meu marido estava em casa”, lembrou Sandra. A jornalista recebeu 25 pontos e passou por cirurgia. Ela ainda destacou que o ferimento poderia ter sido muito mais grave, com risco de lesão ocular, traumatismo ou danos ósseos.

Os dois casos reforçam a discussão sobre a importância de protocolos de segurança ao executar o exercício, movimento que concentra peso diretamente sobre regiões vitais do corpo. Especialistas alertam que travamentos bem encaixados, conferência da barra e presença de um profissional ou parceiro de treino podem evitar situações extremas como essas.