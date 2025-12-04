Acesse sua conta
Após morte em academia, supino vira alerta nacional e público lembra acidente grave de Sandra Annenberg

Caso fatal revive debate sobre segurança na musculação e resgata episódio em que a jornalista levou 25 pontos no rosto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:54

Acidente fatal com supino em academia repercute e traz de volta relato de Sandra Annenberg sobre ferimento no rosto
Acidente com supino  repercute e traz de volta relato de Sandra Annenberg Crédito: Reprodução

A morte de um homem em uma academia de Olinda, após a barra do supino cair sobre seu peito, trouxe de volta às redes um alerta antigo e necessário sobre riscos na musculação. O episódio também fez internautas resgatarem o relato de Sandra Annenberg, que em 2014 sofreu um acidente semelhante enquanto treinava em casa e precisou levar 25 pontos no rosto.

O caso mais recente envolve Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, que teve o tórax atingido durante o exercício e não resistiu. A tragédia mobilizou profissionais de educação física e reacendeu discussões sobre travas de segurança, supervisão adequada e limites de carga em aparelhos como o supino, frequentemente usado sem acompanhamento, apesar de exigir técnica e atenção redobrada.

Com a repercussão, voltou a circular uma entrevista que Sandra concedeu ao Encontro, em novembro de 2014, quando detalhou o acidente que a afastou temporariamente do Jornal Hoje. A jornalista relatou que os pesos da barra se desprenderam repentinamente. “No momento em que ele despencou, eu virei o rosto para o meu lado esquerdo, tentando me proteger. E aí veio o segundo, e esse veio direto em cima do meu olho e pegou da minha sobrancelha até metade da minha bochecha”, disse na época.

Sandra Annenberg

Sandra Annenberg por Reprodução
Sandra Annenberg por Reprodução
Sandra Annenberg por Reprodução
Sandra Annenberg por Reprodução
Sandra Annenberg por Reprodução
1 de 5
Sandra Annenberg por Reprodução

O impacto abriu um corte profundo. “Abriu um corte de aproximadamente dois centímetros, mas bastante profundo. Chegou perto do músculo. Começou a sangrar muito e, lógico, eu me desesperei. Sorte que meu marido estava em casa”, lembrou Sandra. A jornalista recebeu 25 pontos e passou por cirurgia. Ela ainda destacou que o ferimento poderia ter sido muito mais grave, com risco de lesão ocular, traumatismo ou danos ósseos.

Os dois casos reforçam a discussão sobre a importância de protocolos de segurança ao executar o exercício, movimento que concentra peso diretamente sobre regiões vitais do corpo. Especialistas alertam que travamentos bem encaixados, conferência da barra e presença de um profissional ou parceiro de treino podem evitar situações extremas como essas.

Sandra retornou ao trabalho semanas depois, usando óculos enquanto a cicatriz cicatrizava. Hoje, segue como apresentadora do Globo Repórter, consolidada como um dos nomes mais respeitados do jornalismo da emissora.

