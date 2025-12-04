Acesse sua conta
Baiano acerta aposta e fatura R$ 4,6 milhões na Lotomania; confira resultado

Jogo foi individual; sorteio aconteceu na noite de quarta (3)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:34

Lotomania
Lotomania Crédito: Shutterstock

Uma aposta de Ubaitaba, no sul da Bahia, acertou sozinha todos os números da Lotomania, sorteados na noite de quarta-feira (4), e faturou R$ 4,6 milhões.

O ganhador fez uma aposta simples na Loteria SulBahia, e o prêmio total é de R$ 4.614.602,26. Nenhum outro jogo acertou as 20 dezenas do concurso.

Os números sorteados foram: 04, 12, 13, 20, 22, 26, 30, 34, 36, 52, 69, 74, 77, 80, 82, 87, 92, 95, 96 e 99.

Além do grande vencedor, sete apostas acertaram 19 números e vão levar para casa R$ 35.835,15.

O próximo sorteio será na sexta-feira (5), com prêmio de R$ 400 mil.

