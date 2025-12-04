SHOW HISTÓRICO

Fila cheia e alta procura: conheça os fãs de Guns N’ Roses em Salvador

Banda americana se apresenta na capital no dia 15 de abril de 2026, na Arena Fonte Nova

Millena Marques

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:00

Michele Alve, fã de Guns N' Roses há 37 anos Crédito: Reprodução

Aos 14 anos, a baiana Michele Alves ouviu pela primeira vez o solo da guitarra do Slash na emblemática Sweet Child O' Mine (1987), considerada por muitos o maior hit da banda americana Guns N’ Roses. Era janeiro de 1989. De lá para cá, trinta e seis anos se passaram, mas o amor continua o mesmo – talvez ainda mais intenso. Agora, a advogada, com 51 anos, aguarda viver uma noite histórica no dia 15 de abril de 2026, quando o grupo apresenta a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” em Salvador.

"É gratificante e emocionante. Fazem parte da minha vida, da minha história. A banda marcou e continuará marcando muitas gerações. Desde a antiga formação, que tinha Izzy Stradlin (guitarra rítmica) e Steven Adler e Frank Ferrer (bateria), como a formação de agora que está muito bem sincronizada com Dizzy Read, Richard Fortus, Melissa Reease e Isaac Carpenter”, diz Michele Alves.

Apesar de ser uma grande fã, Michele foi a um único show da banda: uma apresentação da mesma turnê realizada em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 28 de outubro. Mal sabia ela que seu grupo favorito de rock confirmaria passagem pela capital baiana em 2026. “Foram 3h10m de show em Curitiba. Muita música, poucas interações, mas sempre bem-humoradas e simpáticas do Axl. Foi um sonho da adolescência que pude realizar. Ansiosa desde já para revê-los e, desta vez, em minha Soterópolis. Será épico!”, afirmou.

O show foi confirmado em Salvador no final de novembro. “Soube que voltariam ao Brasil para o Monsters of Rock 2026, em São Paulo. Já estava me organizando para ir. Dia 23.11 soube da turnê mundial em que Salvador estava na agenda. Vibrei de alegria, chorei de emoção”, conta Michele, que garantiu o ingresso durante a pré-venda na última terça-feira (3), dedicada exclusivamente para membros do Nightrain, clube oficial de fãs da banda.

Para participar do clube, Michele desembolsou U$ 89, o que equivale a R$ 472. “Desta vez, assistirei ao show aqui. Irei com meu marido e alguns amigos. A minha vontade era ir também em outras capitais que estarão. Já estou com meu ingresso, adquiri ontem na pré-venda. Será incrível”, afirma.

Diferente de Michele, a analista de Relações Humanas Suzan Silva, 42 anos, assistirá um show de Guns N’ Roses pela primeira vez. A paixão pela banda começou aos nove anos, em 1992, quando ouviu a Don’t Cry (1991) na rádio. “Fiquei anestesiada com aquele som. Desde então, desenvolvi uma ligação muito forte com a banda e não parei mais de ouvir. Pedia a meu pai todos os Cds quando lançavam, posters, colecionava jornais, revistas, entre outros”, afirma.

Suzan chegou a comprar o ingresso do show Monsters of Rock, que vai acontecer dia 4 de abril em São Paulo, mas foi surpreendida com a confirmação da apresentação em Salvador uma semana depois. "Inclusive, estou vendendo meu ingresso do show em São Paulo. Estou muito emocionada com esse show! Só quem é fã vai me entender. Chorei muito. Um misto de emoção com a expectativa de realizar um dos maiores sonhos da minha vida”, conta, emocionada.

A venda dos ingressos para o público geral começou nesta quarta-feira (3), às 10h. Em Salvador, o show vai contar com oito setores distintos: Pista Premium, Pista, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Inferior Leste, Lounge Premium, Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Camarote. Os valores dos ingressos variam entre R$285 e R$1,5 mil.

Guns N' Roses no Brasil

A relação do Guns N’ Roses com o Brasil é antiga. O grupo pisou em solo brasileiro pela primeira vez em 1991, quando integrou o line-up do Rock in Rio II, no Maracanã. A trajetória do Guns N’ Roses começou na fervilhante cena de Los Angeles, quando a banda passou por diferentes nomes e integrantes até consolidar a formação clássica com Axl Rose, Slash, Duff McKagan e Steven Adler.

A estreia no Troubadour apresentou ao público uma mistura explosiva de metal e punk. Mesmo enfrentando dificuldades no início, como a turnê caótica de 1985 que terminou com os integrantes pedindo carona até Seattle, o grupo retomou força ao lançar o EP Live ?!@ Like a Suicide*, que abriu caminho para o contrato com a Geffen Records e marcou o início da ascensão global.

A consagração veio com Appetite for Destruction (1987), que começou timidamente nas paradas, mas se tornou o álbum de estreia mais vendido da história, superando 30 milhões de cópias no mundo e quase 19 milhões nos Estados Unidos. O impacto comercial se estendeu pelos anos seguintes com G N’ R Lies, os duplos Use Your Illusion I e II, The Spaghetti Incident? e, mais tarde, Chinese Democracy, totalizando seis álbuns de estúdio e mais de 80 milhões de discos vendidos ao redor do planeta.