Mordida em segurança, telefone atirado em fãs e câmera quebrada: relembre ataques de fúria de Axl Rose, cantor do Guns N' Roses

Banda vai se apresentar em Salvador no dia 15 de abril de 2026, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:44

Cantor Axl Rose se apresenta em show do Guns N' Roses
Cantor Axl Rose se apresenta em show do Guns N' Roses Crédito: Shutterstock/Reprodução

A banda Guns N’Roses incluiu Salvador e mais oito cidades brasileiras na turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things", que passará pelo país no ano que vem. Na capital baiana, a apresentação está marcada para o dia 15 de abril de 2026, na Arena Fonte Nova, e os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (3).

O grupo americano é lembrado por inúmeros hits atemporais, como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ e ‘November Rain’. Mas também acumula polêmicas, muitas delas protagonizadas pelos famosos ataques de fúria do vocalista e líder, Axl Rose.

Recentemente, o artista atirou o microfone e chutou a bateria do novo integrante da banda, Isaac Carpenter. O episódio aconteceu em outubro passado, poucos meses após a troca de bateristas. Em 2024, o Guns anunciou a saída de Frank Ferrer, que integrou o grupo por quase 20 anos.

O grupo de hard rock havia acabado de iniciar a apresentação na Argentina com a clássica "Welcome to the Jungle" quando o cantor perdeu a calma. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, Axl aparece arremessando o microfone em direção à bateria de Carpenter, chutando o bumbo do equipamento e saindo do palco.

O Guns se manifestou pouco depois em um comunicado postado nas redes sociais e afirmou que o episódio não teve relação com Isaac Carpenter. "Durante a apresentação de abertura do nosso show recente em Buenos Aires, os fones do Axl só tinham retorno do baixo em detrimento aos demais instrumentos. O problema foi resolvido pela nossa equipe técnica na terceira música e tivemos uma ótima noite. A situação não teve nenhuma relação com a performance de Isaac Carpenter, de altíssimo nível e ótimo baterista", diz a nota.

Relembre outras polêmicas de Axl Rose

Em 2006, Axl Rose foi preso em Estocolmo após morder a canela de um segurança do hotel onde queria se hospedar. Ele estava visivelmente alterado pelo consumo de álcool e drogas no momento do episódio e chegou a danificar objetos históricos que faziam parte do acervo do local.

Em 1992, durante a passagem do Guns N’ Roses pelo Brasil para um show em São Paulo, os jornalistas que estavam aguardando no saguão do hotel foram surpreendidos quando Axl arremessou uma cadeira, atingindo alguns deles. No ano anterior, no Rio de Janeiro, ele lançou um telefone contra os fãs que o esperavam também em um saguão de hotel, após brincarem pedindo seu número.

Também em 1992, veio um estresse com Kurt Cobain, do Nirvana. Após ver o colega rejeitar algumas propostas suas, o líder do Guns chamou Cobain de "um drogado" durante um show.

Os dois mais tarde se encontraram no MTV Music Video Awards. Kurt estava com Courtney Love e a filha do casal, Frances Bean, ainda bebê, quando Axl chegou acompanhado por uma equipe de filmagem e seis seguranças. Courtney então provocou: "Axl, você quer ser o padrinho da nossa criança?". Inicialmente, todos riram, mas Axl se enfureceu. Cobain contou à Rolling Stone: "Ele simplesmente parou e começou a gritar. As palavras dele eram: ‘Cala a boca, vagabunda, ou vou te levar pro asfalto’. Então eu disse [para Courtney], ‘Cala a boca, vagabunda’. Acho que fiz o que ele queria". A resposta irônica de Cobain acabou encerrando a situação.

No ano anterior, Axl se irritou com um fã que tirava fotos durante uma apresentação do grupo em St. Louis. Irritado, ele pulou na plateia, pegou a câmera das mãos do espectador e a quebrou. A banda deixou o palco após o episódio, abandonando o show. Isso provocou uma grande confusão entre o público, que ficou indignado com o encerramento antecipado da performance.

Ainda em 1991, Axl Rose foi acusado de agredir um fotógrafo durante um show do Guns N’ Roses. O caso acabou resultando em um processo judicial que se prolongou por anos, culminando na condenação de Axl a seis meses de prisão, embora a pena tenha sido suspensa.

Também rolou confusão com David Bowie, depois que o astro demonstrou interesse em Erin Everly, namorada de Axl em 1989. O episódio aconteceu no set de gravação do clipe de "It’s So Easy". O vocalista do Guns teria gritado ameaças de morte contra Bowie, e os dois teriam trocado socos. Mais tarde, durante um show de abertura para os Rolling Stones, Axl fez provocações contra Bowie no palco, e o Camaleão do Rock abandonou o local.

