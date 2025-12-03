Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flavia Saraiva dormiu na casa de Léo Pereira após beijos em festa do Flamengo, diz jornal

Segundo Extra, zagueiro e ginasta esticaram a noite depois de 'ficada' na casa do jogador Carrascal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:10

Léo Pereira e Flávia Saraiva
Léo Pereira e Flávia Saraiva Crédito: Reprodução/Instagram

Mais um novo capítulo sobre o suposto affair entre Flavia Saraiva e Léo Pereira. Os dois teriam sido vistos aos beijos em uma festa promovida pelo meia-atacante Jorge Carrascal no último domingo (30) em comemoração pelo título da Libertadores conquistado pelo Flamengo. Mas o romance não parou por aí.

De acordo com o jornal Extra, o zagueiro e a ginasta deixaram a casa do meia-atacante colombiano, o cenário da celebração, e foram direto para a moradia de Léo, que fica no mesmo bairro, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo uma fonte próxima ao atleta, em conversa com o veículo, Flavinha passou a noite lá e só saiu de lá na manhã de segunda-feira (1º), indo direto para o treino no Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Léo Pereira

Léo Pereira entre Karoline Lima e Flávia Saraiva por Reprodução/Instagram
Léo Pereira e Karoline por Reprodução
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira em treino do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Leo Pereira por Reprodução | Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 17
Léo Pereira entre Karoline Lima e Flávia Saraiva por Reprodução/Instagram

Tanto a ginasta quanto o defensor são atletas do Flamengo e já haviam se encontrado em eventos. Mas a primeira ficada aconteceu na festa de domingo.

Vale lembrar que Léo passou quase dois anos em um relacionamento com Karoline Lima, mas o namoro acabou em setembro passado. Os dois chegaram a tentar uma reaproximação e, no dia 16 de novembro, foram vistos almoçando juntos no quiosque Reserva 11, no Rio de Janeiro. Mas a tentativa não teria dado certo.

Léo Pereira e Karoline

Léo Pereira e Karoline por Reprodução
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Léo Pereira entre Karoline Lima e Flávia Saraiva por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Leo Pereira por Reprodução | Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira em treino do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 18
Léo Pereira e Karoline por Reprodução

Já Flavia costuma a ser discreta sobre a vida pessoal. Mas, em setembro passado, ela foi ao The Town acompanhada do influenciador digital Tulinho, filho do ex-jogador de futebol brasileiro Túlio Maravilha. Os dois já tinham surgido abraçados em cliques nas redes sociais, e o influencer chegou a mandar um emoji de coração em uma foto da ginasta. Na época, foi confirmado que os dois estavam namorando.

Flavia Saraiva e Tulinho Maravilha

Tulinho Maravilha curtiu foto de Karoline por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva e Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Tulinho Maravilha por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
1 de 17
Tulinho Maravilha curtiu foto de Karoline por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

Imagem - Vai para a Globo? Cátia Fonseca surpreende o público e negocia volta à TV após saída da Band

Vai para a Globo? Cátia Fonseca surpreende o público e negocia volta à TV após saída da Band

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

Tags:

Flamengo Affair Famosos Tulinho léo Pereira Karoline Lima Flavia Saraiva Tulinho Maravilha

Mais recentes

Imagem - Como Juju do Pix era antes do óleo mineral no rosto? Antes e depois impressiona e fotos antigas viralizam

Como Juju do Pix era antes do óleo mineral no rosto? Antes e depois impressiona e fotos antigas viralizam
Imagem - Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial

Juju do Pix mostra o rosto 10 dias após cirurgia para retirar óleo industrial
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (3 de dezembro): como direcionar sua energia para ter segurança emocional e financeira

Cor e número da sorte de hoje (3 de dezembro): como direcionar sua energia para ter segurança emocional e financeira

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores
01

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
02

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas