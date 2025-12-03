Flavia Saraiva dormiu na casa de Léo Pereira após beijos em festa do Flamengo, diz jornal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:10
Mais um novo capítulo sobre o suposto affair entre Flavia Saraiva e Léo Pereira. Os dois teriam sido vistos aos beijos em uma festa promovida pelo meia-atacante Jorge Carrascal no último domingo (30) em comemoração pelo título da Libertadores conquistado pelo Flamengo. Mas o romance não parou por aí.
De acordo com o jornal Extra, o zagueiro e a ginasta deixaram a casa do meia-atacante colombiano, o cenário da celebração, e foram direto para a moradia de Léo, que fica no mesmo bairro, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo uma fonte próxima ao atleta, em conversa com o veículo, Flavinha passou a noite lá e só saiu de lá na manhã de segunda-feira (1º), indo direto para o treino no Comitê Olímpico do Brasil (COB).
Léo Pereira
Tanto a ginasta quanto o defensor são atletas do Flamengo e já haviam se encontrado em eventos. Mas a primeira ficada aconteceu na festa de domingo.
Vale lembrar que Léo passou quase dois anos em um relacionamento com Karoline Lima, mas o namoro acabou em setembro passado. Os dois chegaram a tentar uma reaproximação e, no dia 16 de novembro, foram vistos almoçando juntos no quiosque Reserva 11, no Rio de Janeiro. Mas a tentativa não teria dado certo.
Léo Pereira e Karoline
Já Flavia costuma a ser discreta sobre a vida pessoal. Mas, em setembro passado, ela foi ao The Town acompanhada do influenciador digital Tulinho, filho do ex-jogador de futebol brasileiro Túlio Maravilha. Os dois já tinham surgido abraçados em cliques nas redes sociais, e o influencer chegou a mandar um emoji de coração em uma foto da ginasta. Na época, foi confirmado que os dois estavam namorando.
Flavia Saraiva e Tulinho Maravilha