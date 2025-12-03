REALITY

BBB 26: público vai escolher metade dos participantes; veja como vai funcionar

Estreia do reality está marcada para o dia 12 de janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:28

Tadeu Schmidt Crédito: Divulgação/Fábio Rocha

O Big Brother Brasil resolveu começar o jogo antes mesmo da estreia. A TV Globo confirmou, nesta quarta-feira (03), que o BBB 26 vai colocar o público no comando da escolha de metade do elenco e isso inclui uma dinâmica inédita que envolve cinco casas de vidro em diferentes regiões do país.

A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt, que também revelou a data oficial de estreia: 12 de janeiro de 2026. Mas, antes de os confinados pisarem na casa principal, o público terá uma missão importante: escolher todos os participantes do grupo Pipoca.

Como vai funcionar a nova dinâmica

Cada uma das casas de vidro receberá quatro candidatos, sendo dois homens e duas mulheres. Eles ficarão expostos ao público, que poderá acompanhar tudo e votar.

No fim dessa disputa regional, o homem e a mulher mais votados de cada casa garantem vaga no BBB 26.

Ou seja: das cinco estruturas espalhadas pelo Brasil, surgirão dez participantes oficialmente escolhidos pela audiência, formando a metade do time que entrará na casa mais vigiada do país, no Rio de Janeiro.

Essa será a maior participação direta do público na formação do elenco desde a criação do Big Brother Brasil.

Cartola BBB: novo game para fãs

Além da seleção dos participantes, outra novidade foi confirmada: o Cartola BBB, um fantasy game inspirado na rotina do programa.

A dinâmica é semelhante ao famoso Cartola FC, mas adaptada ao universo do BBB.

Os fãs poderão montar times semanais usando os participantes reais do reality, acumulando pontos de acordo com:

vitórias em provas,

conquistas de liderança,



entrada no VIP,



e até fuga do paredão.



Assim, quem acompanha o programa de perto ganha ainda mais motivos para torcer e analisar cada movimento dos brothers e sisters.