EX-BBB'S

Enquete BBB 26: Qual veterano você quer ver de volta no reality?

Edição de 2026 terá novo grupo formado por ex-participantes do programa

Elis Freire

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:01

Laboratório do BBB 26 deixa público no comando das novas entradas Crédito: Divulgação/TV Globo

Em 12 de janeiro de 2026, o Big Brother Brasil 26 estreará na TV Globo cheio de novidades. Nessa edição que promete agitar o público, a oposta será em nostalgia, estratégias inéditas e no retorno de ex-participantes, o que deve reacender antigas polêmicas, alianças e brigas.

Os ex-BBB's formarão um novo grupo inédito, para além da "Pipoca" e "Camarote": o chamado "Veteranos". Mas, quem será que estará de volta no programa? Essa é grande expectativa dos telespectadores que querem ver o seu ex-brother ou ex-sister predileta novamente nas telinhas para torcer por ele ou então poder acompanhar alguém que foi vilão em edições passadas causar discórdia.

Na 26ª edição do reality, o público terá mais poder de decisão sobre as dinâmicas do jogo e, inclusive, escolherá a dedo grande parte dos participantes que entrarão na casa mais vigiada do Brasil, já que serão cinco casas de vidro espalhadas pelo país, com possíveis participantes disputando para serem escolhidos. Quem não se destacar lá dentro também poderá ser rifado e sair fora.

Além disso, mais telefones tocarão na casa mais vigiada do Brasil em 2026. Ao invés de dois como na edição de 2025, agora o Big Brother Brasil terá três Big Fones e a mensagem será falada na ocasião também terá a interferência dos telespectadores do reality.