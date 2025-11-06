Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ação anti-plantas, lista vazada e plateia no Sincerão: o que se sabe sobre o BBB 26 até agora

Nova temporada terá ex-BBBs, cinco Casas de Vidro e plateia no Sincerão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 06:00

Tadeu Schmidt
Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 estreia no dia 12 de janeiro de 2026 e já movimenta os bastidores com uma lista de novidades que promete transformar a dinâmica do reality mais assistido do país. A nova edição vai contar com três grupos: Pipoca (anônimos), Camarote (famosos) e Veteranos, formado por ex-participantes que marcaram temporadas anteriores e agora voltam ao confinamento.

BBB 26

Laboratório do BBB 26 deixa público no comando das novas entradas por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por João Cotta/TV Globo
Tadeu Schmidt – O apresentador do BBB agora vai dançar no palco do Domingão por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/TV Globo
Tadeu explica dinâmica do robô Seu Fifi por Reprodução / Gshow
Tadeu Schmidt no Big Fone por Fábio Rocha/TV Globo
Tadeu Schmidt por TV Globo
Tadeu Schmidt por Reprodução/ Instagram @tadeuschmidt
Tadeu, apresentador do BBB por Reprodução
Tadeu Schmidt explica sobre dinâmica da final por TV Globo
1 de 16
Laboratório do BBB 26 deixa público no comando das novas entradas por Divulgação/TV Globo

Entre as mudanças mais comentadas está a criação de cinco Casas de Vidro espalhadas por shoppings nas cinco regiões do Brasil. A ação ocorrerá entre os dias 9 e 11 de janeiro e contará com votação popular para definir parte do elenco. Outra novidade é o chamado “laboratório”, um espaço onde ficarão confinados participantes reserva, que poderão substituir nomes da casa principal conforme decisão do público.

Leia mais

Imagem - De Simaria a Mel Maia: veja quem são os famosos cotados para o BBB 26

De Simaria a Mel Maia: veja quem são os famosos cotados para o BBB 26

Imagem - BBB 26 já tem data para estrear; programa promete a edição mais imprevisível da história

BBB 26 já tem data para estrear; programa promete a edição mais imprevisível da história

Imagem - Público poderá escolher metade dos participantes do BBB 26, anuncia Tadeu

Público poderá escolher metade dos participantes do BBB 26, anuncia Tadeu

O programa, com duração prevista de 100 dias, também terá o valor do prêmio visível na sala e uma plateia interativa nas edições do Sincerão, tornando as discussões e confrontos ainda mais intensos. O formato manterá os três Big Fones, mas o público poderá decidir qual deles tocará e qual mensagem será transmitida.

A direção confirmou ainda o fim das duplas e anunciou uma estratégia para reduzir o número de participantes considerados “plantas”, reforçando a busca por um elenco mais ativo e envolvido nos conflitos e alianças do jogo.

Leia mais

Imagem - Ana Paula Renault deve participar do BBB 2026 como veterana, diz portal

Ana Paula Renault deve participar do BBB 2026 como veterana, diz portal

Imagem - BBB 26: Globo negocia com ‘BBBs da era Bial’ para reality, diz jornal

BBB 26: Globo negocia com ‘BBBs da era Bial’ para reality, diz jornal

Imagem - 'BBB 26' lança dinâmica que permite ao público substituir participantes

'BBB 26' lança dinâmica que permite ao público substituir participantes

Entre os cotados para o grupo Camarote estão Danielle Winits, Priscilla Alcantara, Mel Maia, Cacau Protásio, Thiago Martins e Simaria Mendes. A mistura de celebridades da música, da TV e das redes sociais deve garantir apelo popular e grande repercussão nas plataformas digitais.

Com tantas inovações e o retorno de nomes conhecidos, o BBB 26 promete uma edição de forte participação do público, marcada por reviravoltas, nostalgia e muito jogo aberto dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Tags:

Bbb Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda
Imagem - Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)