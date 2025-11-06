REALITY SHOW

Ação anti-plantas, lista vazada e plateia no Sincerão: o que se sabe sobre o BBB 26 até agora

Nova temporada terá ex-BBBs, cinco Casas de Vidro e plateia no Sincerão

Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 06:00

Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 estreia no dia 12 de janeiro de 2026 e já movimenta os bastidores com uma lista de novidades que promete transformar a dinâmica do reality mais assistido do país. A nova edição vai contar com três grupos: Pipoca (anônimos), Camarote (famosos) e Veteranos, formado por ex-participantes que marcaram temporadas anteriores e agora voltam ao confinamento.

Entre as mudanças mais comentadas está a criação de cinco Casas de Vidro espalhadas por shoppings nas cinco regiões do Brasil. A ação ocorrerá entre os dias 9 e 11 de janeiro e contará com votação popular para definir parte do elenco. Outra novidade é o chamado “laboratório”, um espaço onde ficarão confinados participantes reserva, que poderão substituir nomes da casa principal conforme decisão do público.

O programa, com duração prevista de 100 dias, também terá o valor do prêmio visível na sala e uma plateia interativa nas edições do Sincerão, tornando as discussões e confrontos ainda mais intensos. O formato manterá os três Big Fones, mas o público poderá decidir qual deles tocará e qual mensagem será transmitida.

A direção confirmou ainda o fim das duplas e anunciou uma estratégia para reduzir o número de participantes considerados “plantas”, reforçando a busca por um elenco mais ativo e envolvido nos conflitos e alianças do jogo.

Entre os cotados para o grupo Camarote estão Danielle Winits, Priscilla Alcantara, Mel Maia, Cacau Protásio, Thiago Martins e Simaria Mendes. A mistura de celebridades da música, da TV e das redes sociais deve garantir apelo popular e grande repercussão nas plataformas digitais.