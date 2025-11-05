Acesse sua conta
Jerônimo Rodrigues chega ao 20º pedido de empréstimo; total ultrapassa R$ 25 bilhões

Novo pedido foi enviado à Assembleia Legislativa da Bahia

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:53

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) o 20º pedido de empréstimo da sua gestão. Com a nova solicitação, no valor de R$ 2 bilhões, o valor total chega a R$ 25 bilhões - valor que supera as solicitações feitas pelos três últimos antecessores do petista.

O Projeto de Lei nº 26.015/2025, pede autorização para a contratação de um novo empréstimo de até R$ 2 bilhões junto ao Banco do Brasil, com garantia da União. Os recursos, de acordo com o texto, serão destinados a ações de mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura hídrica, viária, urbana e edificações públicas.

Ainda de acordo com o projeto, os recursos deverão ser consignados como receita no orçamento ou créditos adicionais. O CORREIO solicitou à Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz) posicionamento sobre o 20º pedido de empréstimo e aguarda retorno. O último pedido desse tipo feito pelo governador foi aprovado, em caráter de urgência, no mês de agosto.

O valor solicitado foi de 122,5 bilhões de ienes japoneses, o que equivale a cerca de R$ 4,5 bilhões. O petista pretende fazer a contratação junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com garantia da União.

Na época, a Sefaz afirmou que os empréstimos estavam respaldados pela "consistente realidade financeira das contas do Estado da Bahia, que seguem em equilíbrio fiscal, com um dos mais baixos endividamentos do país". Diante das solicitações de empréstimo feitas à Alba, a tendência é que Jerônimo Rodrigues, até o fim do mandato em 2026, também supere os antecessores em recursos captados.

Reação

O mais novo pedido de empréstimo gerou reação da oposição, que teme que o excesso de pedidos de empréstimos gere consequências negativas para o futuro fiscal do Estado. O líder do bloco, deputado Tiago Correia (PSDB), afirmou que o governo está aumentando o endividamento do estado sem entregar resultados proporcionais.

“Não somos contra a antecipação de recursos. O governo perde oportunidade, insiste. A sensação é que esses recursos são jogados fora e a Bahia está perdendo a oportunidade de ter investimentos que poderiam mudar a realidade do baiano”, disse. 

O vice-líder da oposição na Alba, deputado Alan Sanches (União Brasil), também se manifestou contra a nova solicitação. Ele ponderou que o governador faz, em média, uma solicitação de empréstimo a cada 45 dias. 

“Será que a população está vendo mudanças, melhorias na Bahia? Até agora, a gente não viu nenhum efeito prático de tanto recurso que o governo tem pedido. A violência continua desenfreada, a fila da regulação nunca melhora e a Bahia não sai das últimas posições de educação no Brasil”, criticou. 

