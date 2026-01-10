TURISMO

Destino turístico no Sul da Bahia proíbe consumação mínima em barracas de praia

Depois de Itacaré, agora foi a vez de Ilhéus

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 14:01

Praia em Ilhéus Crédito: Reprodução

Frequentar a praia em Ilhéus, no sul da Bahia, sem ser obrigado a consumir alimentos ou bebidas agora passa a ser um direito garantido por decreto municipal. A prefeitura publicou, na sexta-feira (9), uma norma que impede a exigência de consumação mínima, a cobrança antecipada e qualquer tipo de condicionamento para a utilização de mesas, cadeiras, guarda-sóis e outros mobiliários instalados na orla da cidade.

A medida também considera abusiva a recusa de atendimento ou a negativa em disponibilizar os equipamentos a clientes que não desejem consumir imediatamente. Na prática, o turista pode apenas alugar a cadeira de praia, sem a obrigação de pedir comida ou bebida no local.

Além disso, os estabelecimentos que atuam na faixa de areia deverão manter, em local visível e de fácil acesso, um exemplar atualizado do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme determinação da prefeitura.

O descumprimento do decreto pode resultar em advertência, aplicação de multa, apreensão de equipamentos e até na suspensão ou cassação do alvará de funcionamento. O valor das penalidades não foi informado. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e do Procon Ilhéus, com apoio da Guarda Civil Municipal, quando necessário.

Para garantir a efetiva aplicação das novas regras, o município também anunciou uma campanha educativa voltada aos donos de barracas de praia. A iniciativa será conduzida pelo Procon e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e inclui orientações sobre a legislação, além da concessão do selo “Cabaneiro (a) Legal” aos estabelecimentos que cumprirem as normas.

Itacaré tomou decisão similar

Ilhéus não está sozinha nessa iniciativa. Nesta semana, a prefeitura de Itacaré, outro destino turístico do sul da Bahia, também editou um decreto proibindo a exigência de consumação mínima em barracas, quiosques e demais estabelecimentos localizados na faixa de areia.