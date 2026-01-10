Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Destino turístico no Sul da Bahia proíbe consumação mínima em barracas de praia

Depois de Itacaré, agora foi a vez de Ilhéus

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 14:01

Praia em Ilhéus
Praia em Ilhéus Crédito: Reprodução

Frequentar a praia em Ilhéus, no sul da Bahia, sem ser obrigado a consumir alimentos ou bebidas agora passa a ser um direito garantido por decreto municipal. A prefeitura publicou, na sexta-feira (9), uma norma que impede a exigência de consumação mínima, a cobrança antecipada e qualquer tipo de condicionamento para a utilização de mesas, cadeiras, guarda-sóis e outros mobiliários instalados na orla da cidade.

A medida também considera abusiva a recusa de atendimento ou a negativa em disponibilizar os equipamentos a clientes que não desejem consumir imediatamente. Na prática, o turista pode apenas alugar a cadeira de praia, sem a obrigação de pedir comida ou bebida no local.

Conheça as 10 melhores praias do Litoral Norte

Localizada em Mata do São João, a Praia do Forte encanta com praias recortadas, piscinas naturais, Projeto Tamar e o histórico Castelo Garcia d’Ávila por Eduardo Moody
Uma das principais praias de Camaçari, Arembepe é uma excelente opção para quem procura sossego e comida de boa qualidade por Tiago Caldas/CORREIO
Famosa pelo encontro do rio com o mar, Imbassaí, em Mata do São João, tem um cenário de dunas, coqueirais e águas doces e salgadas por Reprodução/3em3
Massarandupió é a única praia de naturismo na Bahia. Localizada em Entre Rios, a praia é um refúgio com praias deslumbrantes e dunas preservadas por Divulgação
Guarajuba tem as melhores praias e barracas da orla de Camaçari, destacando-se pelo ótimo serviço e comida de qualidade por José Carlos Almeida
Mangue Seco, em Jandaíra, é um rústico e pitoresco vilarejo e fica isolado na fronteira com o estado de Sergipe. por Reprodução
Localizada em Esplanada, Baixio reúne cenários naturais de tirar o fôlego por Divulgação
Em Camaçari, Barra do Jacuípe encanta com o encontro do rio com mar, além de ser um excelente lugar para andar de Jet Ski por Reprodução
Costa de Sauípe, em Mata do São João, é uma excelente opção para quem procura resorts luxuosos, que oferecem vistas incríveis  por Reprodução
Com comidas excelentes e clima interiorano, Santo Antônio fica entre Imbassaí e o complexo de resorts da Costa do Sauipe por Reprodução
1 de 10
Localizada em Mata do São João, a Praia do Forte encanta com praias recortadas, piscinas naturais, Projeto Tamar e o histórico Castelo Garcia d’Ávila por Eduardo Moody

Além disso, os estabelecimentos que atuam na faixa de areia deverão manter, em local visível e de fácil acesso, um exemplar atualizado do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme determinação da prefeitura.

O descumprimento do decreto pode resultar em advertência, aplicação de multa, apreensão de equipamentos e até na suspensão ou cassação do alvará de funcionamento. O valor das penalidades não foi informado. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e do Procon Ilhéus, com apoio da Guarda Civil Municipal, quando necessário.

Para garantir a efetiva aplicação das novas regras, o município também anunciou uma campanha educativa voltada aos donos de barracas de praia. A iniciativa será conduzida pelo Procon e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e inclui orientações sobre a legislação, além da concessão do selo “Cabaneiro (a) Legal” aos estabelecimentos que cumprirem as normas.

Leia mais

Imagem - Destino turístico da Bahia proíbe consumação mínima em barracas de praia

Destino turístico da Bahia proíbe consumação mínima em barracas de praia

Imagem - Sem caixa de som, piquenique e barracas: confira novas proibições nas praias de Itacaré

Sem caixa de som, piquenique e barracas: confira novas proibições nas praias de Itacaré

Imagem - Equipamentos de barracas de praias deverão ser retirados da Orla ao fim do expediente

Equipamentos de barracas de praias deverão ser retirados da Orla ao fim do expediente

Itacaré tomou decisão similar

Ilhéus não está sozinha nessa iniciativa. Nesta semana, a prefeitura de Itacaré, outro destino turístico do sul da Bahia, também editou um decreto proibindo a exigência de consumação mínima em barracas, quiosques e demais estabelecimentos localizados na faixa de areia.

As medidas surgem após episódios de conflitos entre comerciantes e turistas em praias brasileiras. Um dos casos mais recentes ocorreu em Porto de Galinhas, em Pernambuco, onde um casal de turistas do Mato Grosso foi agredido por comerciantes após uma discussão envolvendo a cobrança de cadeiras de praia.

Mais recentes

Imagem - Policial militar e suspeito morrem após confronto durante perseguição na Bahia

Policial militar e suspeito morrem após confronto durante perseguição na Bahia
Imagem - Idosa é morta a tiros em Porto Seguro; enteado é suspeito do crime

Idosa é morta a tiros em Porto Seguro; enteado é suspeito do crime
Imagem - Ondas de calor: confira dicas para enfrentar as altas temperaturas do verão

Ondas de calor: confira dicas para enfrentar as altas temperaturas do verão

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa