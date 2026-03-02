SALVADOR

Homem é morto a tiros em restaurante no Imbuí

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:39

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta segunda-feira (2), no bairro do Imbuí, em Salvador. A vítima estava em um restaurante no momento do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 39ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada após o homem ser atingido por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial na Rua Jayme Sapolnik.

“Ao chegar ao local, a guarnição confirmou o fato e acionou o DPT (Departamento de Polícia Técnica) para a realização da perícia e remoção do corpo”, informou a corporação. Ainda de acordo com a PM, o policiamento foi reforçado na região.