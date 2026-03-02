Acesse sua conta
Chuva e calor? Entenda os fatores que devem influenciar o tempo em Salvador nos próximos meses

Aquecimento das águas do Oceano Pacífico pode provocar uma mudança no tempo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:53

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O aquecimento das águas do Oceano Pacífico pode provocar uma mudança no tempo nos próximos meses, com a possível formação do El Niño entre março e maio. Em Salvador, o fenômeno pode influenciar tanto as temperaturas quanto o comportamento das chuvas, segundo o oceanógrafo da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Gabriel Pugliese.

De acordo com ele, a tendência é de temperaturas um pouco acima da média, principalmente durante o dia. Além disso, a chuva pode ficar mais irregular, com períodos secos intercalados por pancadas mais concentradas.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

“Em Salvador, temos como principais reflexos, por exemplo, a tendência de temperatura um pouco acima da média, especialmente nas máximas diurnas. Há também maior irregularidade na distribuição das chuvas, com alternância muito grande entre períodos secos e eventos mais concentrados quando há atuação de El Niño. Mas não eliminamos a probabilidade de episódios de chuvas intensas”, explicou.

Historicamente, anos de El Niño costumam registrar aumento das temperaturas médias na capital baiana e maior variação no volume de chuva ao longo dos meses. Isso significa que pode chover menos em determinados períodos, mas também há possibilidade de temporais em curto espaço de tempo.

