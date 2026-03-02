CAPITAL BAIANA

Chuva e calor? Entenda os fatores que devem influenciar o tempo em Salvador nos próximos meses

Aquecimento das águas do Oceano Pacífico pode provocar uma mudança no tempo

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:53

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O aquecimento das águas do Oceano Pacífico pode provocar uma mudança no tempo nos próximos meses, com a possível formação do El Niño entre março e maio. Em Salvador, o fenômeno pode influenciar tanto as temperaturas quanto o comportamento das chuvas, segundo o oceanógrafo da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Gabriel Pugliese.

De acordo com ele, a tendência é de temperaturas um pouco acima da média, principalmente durante o dia. Além disso, a chuva pode ficar mais irregular, com períodos secos intercalados por pancadas mais concentradas.

“Em Salvador, temos como principais reflexos, por exemplo, a tendência de temperatura um pouco acima da média, especialmente nas máximas diurnas. Há também maior irregularidade na distribuição das chuvas, com alternância muito grande entre períodos secos e eventos mais concentrados quando há atuação de El Niño. Mas não eliminamos a probabilidade de episódios de chuvas intensas”, explicou.

Historicamente, anos de El Niño costumam registrar aumento das temperaturas médias na capital baiana e maior variação no volume de chuva ao longo dos meses. Isso significa que pode chover menos em determinados períodos, mas também há possibilidade de temporais em curto espaço de tempo.

“Vale ressaltar, no entanto, que mesmo em episódios de El Niño já tivemos registro de acumulados muito intensos, principalmente ocorrendo em intervalos menores de tempo. Inclusive, friso a necessidade de atenção, porque eles são capazes de provocar alagamentos pontuais e deslizamentos de terra em áreas específicas, principalmente nas de risco”, alertou.