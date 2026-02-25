TEMPO

Quando começa a temporada de chuvas em Salvador?

Período mais intenso de precipitações ocorre pouco após a chegada do outono

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05:30

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Para a música popular brasileira, “Águas de Março”, eternizada na voz de Elis Regina, é um marco. Para a capital baiana, as águas de abril podem ser ainda mais significativas: elas marcam o início do período de chuvas em Salvador.

Por sua localização geográfica litorânea, Salvador é uma cidade onde a chuva é constante ao longo do ano. No entanto, o intervalo entre abril e julho é considerado o “período chuvoso”, devido ao aumento da frequência e do volume de precipitações, com acumulados significativos. Esse período não está diretamente ligado ao fim do verão e ao início do outono, que ocorre em 20 de março.

“Temos o período mais chuvoso e o menos chuvoso, que variam de acordo com as condições meteorológicas. Esses quatro meses (abril, maio, junho e julho) são os mais chuvosos. No Nordeste como um todo, as chuvas costumam ocorrer de janeiro a agosto e depois diminuem em boa parte da região. Salvador está inserida nesse contexto, e o aumento se dá em função da frequência e do volume de precipitações”, explica a meteorologista e consultora Andrea Ramos.

Dentro dessa janela, maio é o mês com maior frequência e intensidade de chuvas na região. “Maio é o mês mais chuvoso, com média de 302,2 mm e cerca de 22 dias de chuva. Vários fatores podem influenciar esse cenário, entre eles a atuação ou não de fenômenos como El Niño e La Niña”, afirma Cláudia Valéria, meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Segundo a especialista, durante o outono deste ano ocorrerá uma transição entre La Niña e a neutralidade do Oceano Pacífico Equatorial. Ou seja, as águas do mar tendem a ficar próximas da temperatura média, fator que também pode contribuir para a ocorrência de chuvas.

De acordo com dados do Copernicus Climate Change Service (C3S), Salvador registrou, entre 2023 e 2025, temperaturas ligeiramente acima da média histórica. Com o oceano mais quente, há maior disponibilidade de umidade, transportada por linhas de instabilidade que atuam no litoral.

“Elas ficam em alto-mar, mas favorecem a entrada de umidade nessas áreas, principalmente em Salvador, e com isso favorecem as chuvas”, explica Ramos. “De modo geral, estamos vivenciando um aquecimento que, associado à umidade, favorece chuvas, muitas vezes em forma de temporais”, acrescenta.

Cuidado redobrado

Durante o período chuvoso, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recomenda que a população permaneça atenta às situações de risco provocadas pelo mau tempo. Medidas preventivas podem reduzir danos materiais e preservar a segurança.

Antes das chuvas:

Mantenha telhados e calhas limpos; Remova árvores ou galhos secos que possam cair sobre a residência em caso de ventania;

Não jogue lixo na rua fora do horário de coleta, para evitar o entupimento de bueiros;

Limpe ralos e sistemas de drenagem pluvial.



Durante as chuvas: