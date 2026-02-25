Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade baiana está entre as 10 mais quentes do Brasil; confira ranking

Temperatura bateu 35,3ºC

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:44

Euclides da Cunha
Euclides da Cunha Crédito: Samory Pereira Santos

A cidade de Euclides da Cunha, no norte da Bahia, está entre as dez mais quentes do país após registrar 35,3°C no período das últimas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município ocupa a 10ª colocação no ranking nacional das maiores temperaturas do dia. As primeiras posições são ocupadas por Pão de Açúcar (AL), com 38,0°C; Arapiraca (AL), com 37,9°C; e Caicó (RN), com 37,0°C.

Cidades mais quentes da Bahia

 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura
Barreiras  por Leitor CORREIO
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Correntina  por Divulgação
Barra por Reprodução/Youtube
1 de 5
 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura

Confira o ranking nacional:

1 – Pão de Açúcar (AL) – 38,0°C

2 – Arapiraca (AL) – 37,9°C

3 – Caicó (RN) – 37,0°C

4 – Palmeira dos Índios (AL) – 37,0°C

5 – Piranhas (AL) – 36,5°C

6 – Seridó (Caicó) (RN) – 36,4°C

7 – Ibimirim (PE) – 35,8°C

8 – Zé Doca (MA) – 35,4°C

9 – Euclides da Cunha (BA) – 35,3°C

10 – Patos (PB) – 35,2°C

Apesar das temperaturas, não há alerta de onda de calor. Pelo contrário, a influência de uma frente fria causa chuva em boa parte do país. O Inmet emitiu alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo para mais de 400 municípios da Bahia, incluindo Salvador. O aviso teve início às 9h30 de terça-feira (24) e segue válido até as 23h59 de quinta-feira (27).

Segundo o órgão, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, acompanhada de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as cidades incluídas no alerta estão Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Camaçari, Ilhéus, Itabuna, Barreiras, Juazeiro e Porto Seguro, além de municípios do interior e da Região Metropolitana.

Leia mais

Imagem - IPVA 2026: desconto de 15% é válido até esta quarta (25) na Bahia

IPVA 2026: desconto de 15% é válido até esta quarta (25) na Bahia

Imagem - Concurso do IBGE: saiba como consultar locais de prova

Concurso do IBGE: saiba como consultar locais de prova

Imagem - Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Tags:

Calor

Mais recentes

Imagem - IPVA 2026: desconto de 15% é válido até esta quarta (25) na Bahia

IPVA 2026: desconto de 15% é válido até esta quarta (25) na Bahia
Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
Imagem - Quando começa a temporada de chuvas em Salvador?

Quando começa a temporada de chuvas em Salvador?

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - 'Não precisamos estar em evidência', disse desembargador que ganha R$ 384 mil, oito vezes mais que ministros do STF
02

'Não precisamos estar em evidência', disse desembargador que ganha R$ 384 mil, oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Itaú anuncia fim de agência na Região Metropolitana de Salvador e transfere mais de 22 mil clientes
03

Itaú anuncia fim de agência na Região Metropolitana de Salvador e transfere mais de 22 mil clientes

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
04

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF