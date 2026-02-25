CALOR

Cidade baiana está entre as 10 mais quentes do Brasil; confira ranking

Temperatura bateu 35,3ºC

Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:44

Euclides da Cunha Crédito: Samory Pereira Santos

A cidade de Euclides da Cunha, no norte da Bahia, está entre as dez mais quentes do país após registrar 35,3°C no período das últimas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município ocupa a 10ª colocação no ranking nacional das maiores temperaturas do dia. As primeiras posições são ocupadas por Pão de Açúcar (AL), com 38,0°C; Arapiraca (AL), com 37,9°C; e Caicó (RN), com 37,0°C.

Confira o ranking nacional:

1 – Pão de Açúcar (AL) – 38,0°C

2 – Arapiraca (AL) – 37,9°C

3 – Caicó (RN) – 37,0°C

4 – Palmeira dos Índios (AL) – 37,0°C

5 – Piranhas (AL) – 36,5°C

6 – Seridó (Caicó) (RN) – 36,4°C

7 – Ibimirim (PE) – 35,8°C

8 – Zé Doca (MA) – 35,4°C

9 – Euclides da Cunha (BA) – 35,3°C

10 – Patos (PB) – 35,2°C

Apesar das temperaturas, não há alerta de onda de calor. Pelo contrário, a influência de uma frente fria causa chuva em boa parte do país. O Inmet emitiu alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo para mais de 400 municípios da Bahia, incluindo Salvador. O aviso teve início às 9h30 de terça-feira (24) e segue válido até as 23h59 de quinta-feira (27).

Segundo o órgão, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, acompanhada de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.